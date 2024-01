Medienbericht: Ungarn legt Bedingungen für EU-Hilfe für die Ukraine fest

Ungarische Beamte haben Berichten zufolge Bedingungen für die Aufhebung des ungarischen Vetos gegen ein EU-Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro festgelegt. Demnach müssten die Gelder jährlich neu genehmigt werden, wenn sie über einen Zeitraum von vier Jahren verteilt werden.

© AP Photo/Denes Erdos

Budapest hat seinen Vorschlag – der darauf hindeutet, dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán das EU-Hilfsprogramm für Kiew genehmigen könnte – während eines Treffens der 27 Haushaltsexperten der EU am vergangenen Freitag vorgelegt, berichtete Politico am Dienstag. Der Plan sehe vor, der Ukraine über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich 12,5 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und Darlehen zur Verfügung zu stellen, vorbehaltlich der einstimmigen Genehmigung durch den Europäischen Rat, so das Blatt unter Berufung auf drei nicht namentlich genannte EU-Diplomaten. Orbán, der dazu aufgerufen hat, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine durch Verhandlungen zu beenden, anstatt die Krise zu verlängern, blockierte das Hilfspaket auf dem Dezembergipfel des Europäischen Rates in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der EU setzten ihn darauf unter Druck, seine Meinung noch vor dem nächsten Treffen am 1. Februar zu ändern. Der ungarische Regierungschef warnte davor, dass Budapest auch einem EU-Beitritt der Ukraine im Wege stehen könnte, obwohl er sich bei der Abstimmung des Rates im letzten Monat über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Kiew enthalten hatte. Meinung Deutscher Wirtschaftsprofessor: Nicht 50, nein, 150 Milliarden für die Ukraine Eine jährliche Abstimmung zur Genehmigung der EU-Hilfe für die Ukraine würde es Orbán ermöglichen, die Finanzierung zu blockieren oder Zugeständnisse von Brüssel zu verlangen. EU-Diplomaten erklärten gegenüber Politico, dass die Aufteilung der Finanzhilfe in jährliche Zuteilungen, über die jährlich abgestimmt werden müsste, Kiew nicht die finanzielle Vorhersehbarkeit geben würde, die es braucht. Das Hilfsprogramm würde über den Siebenjahreshaushalt der EU finanziert, fügte ein Diplomat hinzu und betonte: "Wir können es also nicht von Jahr zu Jahr machen." Die festgefahrene Situation in der EU kommt zu einer Zeit, in der dem größten westlichen Wohltäter der Ukraine, Washington, die Hilfsgelder ausgehen. Der Plan von US-Präsident Joe Biden, im Rahmen eines 106-Milliarden-Dollar-Gesetzes zusätzliche 61,4 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitzustellen, ist im Kongress ins Stocken geraten. Republikanische Abgeordnete haben argumentiert, dass Biden eine klare Strategie zur Beendigung der Ukraine-Krise fehlt und das Blutvergießen durch die Lieferung von Waffen in das Land lediglich verlängert wird. Orbán könnte noch mehr Einfluss innerhalb der EU gewinnen, wenn Ungarn die rotierende Präsidentschaft des Europäischen Rates übernimmt, sobald der Belgier Charles Michel dieses Amt später in diesem Jahr aufgibt. Ein solches Szenario könnte eintreten, wenn es den EU-Staats- und Regierungschefs nicht gelingt, schnell einen Nachfolger für Michel zu finden und im Amt zu bestätigen, so dass Orbán den Vorsitz im Rat von Juli bis Dezember erhalten könnte. Mehr zum Thema – Viktor Orbán und Chinas Autobauer setzen EU-Brüssel matt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.