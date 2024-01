Italiens Außenminister fordert eine vereinte EU-Armee – Sacharowa ironisiert

Ohne eine vereinte europäische Armee werden die EU-Länder "Spatzen" unter "Adlern" wie den USA, China, Indien und Russland sein, warnte der italienische Außenminister Tajani. Die EU sei bereit für Friedenssicherung und Abschreckung, aber nicht für Krieg.

Quelle: Gettyimages.ru © Antonio Masiello

Die EU sollte eine eigene Armee aufbauen, um den Frieden zu erhalten und Konflikte zu verhindern. Dies sagte der italienische Vizepremierminister und Außenminister Antonio Tajani in einem Interview mit der Zeitung La Stampa. Er merkte an: "Wir brauchen eine europäische Armee. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für eine wirksame europäische Außenpolitik." Tajani betonte, dass in einer Welt mit Akteuren wie den USA, China, Indien und Russland, mit Krisen vom Nahen Osten bis zum Indopazifik, die italienischen, deutschen, französischen oder slowenischen Bürger nur von der EU geschützt werden können, weshalb die Schaffung einer gemeinsamen Armee nicht aufgeschoben werden könne. Wenn die EU gespalten bleibe, seien die europäischen Länder immer "hilflose Spatzen in einer Welt, in der die Adler fliegen". Die EU sei bereit für Friedenssicherung, Überwachung und Abschreckung, aber nicht für einen Krieg, schloss Tajani. Er fügte hinzu, dass die Bemühungen so schnell wie möglich gebündelt werden sollten, da der Block sonst "aus dem Spiel" gehe. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, kommentierte Tajanis Worte und schlug vor, dass er, bevor er Ideen zur Schaffung einer EU-Armee zur Erhaltung des Friedens vorbringt, lernen sollte, wie man human mit Flüchtlingen und Migranten umgeht, indem man die Grenzen der Union bewacht. Sie fügte hinzu: "Bevor man eine einheitliche Armee aufstellt, wäre es gut zu verstehen, mit welchem Treibstoff sie fahren und fliegen wird. Andernfalls wird der amerikanische Präsident nach Brüssel kommen und sagen, dass er die Treibstoffpreise erhöhen wird, wenn die EU-Armee nicht diejenigen angreift, auf die er hinweist." Ende März 2022 einigten sich die EU-Länder vor dem Hintergrund der Feindseligkeiten in der Ukraine zum ersten Mal in der Geschichte auf eine gemeinsame Verteidigungsstrategie, den "Strategischen Kompass". Zehn Punkte waren neue Elemente der Strategie, darunter die Schaffung einer schnellen EU-Einsatztruppe mit bis zu 5.000 Soldaten. Italiens Verteidigungsminister: Ukraine-Krieg kann nur am Verhandlungstisch beendet werden Bundeskanzler Olaf Scholz forderte die europäischen Länder auf, ein gemeinsames Luftverteidigungssystem zu schaffen, um Europa "souveräner" zu machen, damit es sich besser gegen äußere Bedrohungen verteidigen und dem Wettbewerb mit Ländern wie China wirksam begegnen könne. Die NATO kritisiert das mögliche Entstehen eigener Streitkräfte in der Europäischen Union. Der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg, hat gewarnt, dass jeder Versuch, die Beziehungen zwischen der EU und den USA zu schwächen, nachdem die EU über eine eigene Armee verfügt, Europa "spalten" könnte. Russlands Außenminister Sergei Lawrow sagte seinerseits, die NATO werde es der EU nicht erlauben, selbst zu entscheiden, wo und wie sie ihre Streitkräfte einsetzen will. Mehr zum Thema - Die EU bereitet sich auf das unvermeidliche Ende vor

