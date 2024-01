Selbstmordkommando: Letzter Vorstoß der ukrainischen Armee in der Gegenoffensive gerät ins Stocken

Trotz verzweifelter Versuche, einen Brückenkopf am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson zu errichten, hat Kiew im Jahr 2023 die Initiative an allen anderen Frontabschnitten vollständig verloren. Infolgedessen bleibt der Nutzen der fortgesetzten Angriffe in der Region Cherson fraglich.

Von Wladislaw Ugolny

Um seine russischen Gegner in die Irre zu führen, entwickelte das ukrainische Kommando Anfang des Jahres einen riskanten und unorthodoxen Plan, mit dem Ziel, am linken Ufer des Dnjepr in der Region Cherson taktisch Fuß zu fassen. Das Ergebnis war ein Blutbad in der Nähe des Dorfes Krynki, das die Marinesoldaten demoralisiert zurückließ.

In der Zwischenzeit würden die erzielten Ergebnisse aufgrund der Witterung wahrscheinlich verloren gehen.

Weiterer Kontext

Die derzeitige Frontlinie in der Region Cherson bildete sich im November 2022, als sich die russischen Streitkräfte aus der gleichnamigen Regionalhauptstadt zurückzogen. Danach nahm die Intensität der Kämpfe ab und beschränkte sich im Wesentlichen auf Artillerieschusswechsel, Kamikaze-Drohnenangriffe sowie subversive und Aufklärungsmissionen beider Seiten gegen feindliche Stellungen am jeweils gegenüberliegenden Ufer des Dnjepr.

Wenig später begannen erbitterte Kämpfe um die flussabwärts gelegenen Inseln, die taktisch nutzlos waren, aber ein enormes Blutbad anrichteten. Die ukrainischen Streitkräfte (ZSU) setzten Wasserfahrzeuge ein, um mehrere dieser Inseln zu erobern und ihre Positionen zu verbessern.

Aufgrund des sumpfigen Geländes waren sie jedoch nicht in der Lage, wirksame Verteidigungsanlagen zu errichten. Und die russische Armee setzte nicht nur Infanterie und Spezialeinheiten, sondern auch Flugzeuge ein, um die Inseln zurückzuerobern.

Diese Kämpfe, die so viele Truppen auf beiden Seiten das Leben kosteten, wurden später wertlos, als der Kachowka-Damm Anfang Juni 2023 zerstört wurde, was zu einer umfassenden Überflutung aller Gebiete flussabwärts des gleichnamigen Stausees führte. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als die ukrainischen Truppen begannen, auf Melitopol und Berdjansk vorzurücken, um das Asowsche Meer zu erreichen, wodurch die russischen Streitkräfte in zwei Teile – die Krim- und die Donbass-Gruppe – geteilt worden wären.

Die russische Wostok-Gruppe hatte im letzten Sommer die Hauptlast des ukrainischen Angriffs zu tragen. Sie verteidigten die Frontlinie vom Kachowka-Stausee bis zu den Zufahrten zu Nowomichailowka, einer ukrainisch kontrollierten Siedlung im Donbass. Die Dnjepr, eine Gruppe von Truppen, die entlang des Flusses stationiert ist, sollte Wostok im Bedarfsfall verstärken. Daher versuchte das ukrainische Kommando zu verhindern, dass die russischen Truppen am linken Dnjepr-Ufer in die Region Saporoschje verlegt werden. So fing die ukrainische Landungsoperation gegen die russisch kontrollierten Gebiete am Dnjepr an.

Angriffsoperationen der ZSU

Die ausgedehnte Frontlinie entlang des Dnjepr war für die Russen von Nachteil, da es aufgrund des Mangels an Truppen unmöglich war, eine solide erste Verteidigungslinie zu errichten, die jeden feindlichen Versuch, den Fluss zu überqueren, wirksam verhindern würde. Daher basierte die russische Verteidigungsstrategie im Wesentlichen auf Truppen im vorderen Bereich, einer befestigten zweiten Verteidigungslinie im hinteren Bereich und einer operativen Reserveeinheit. Letztere sollte eventuelle Landungstruppen angreifen und verhindern, dass diese einen starken Brückenkopf bilden, der eine Bedrohung für die russische Armee darstellen würde.

Der ukrainische Plan hingegen sah mehrere Manöver und Angriffe auf verschiedene russische Stellungen vor, um die russischen Verteidigungskapazitäten zu überwältigen und die operativen Reserven der Dnepr-Gruppe zu erschöpfen.

Zunächst diente die Taktik der ZSU dazu, die Aufmerksamkeit des russischen Kommandos von den Kämpfen bei Rabotino und der Wremewski-Felsplatte abzulenken. Doch im Herbst, nach der Niederlage in der "Priazowje-Schlacht" und der Verlegung von vier ukrainischen Marinebrigaden aus der Wremewski-Felsplatte in die Region Cherson, rückte die Landungsoperation selbst in den Mittelpunkt. Infolgedessen bleibt die Region Cherson bis Ende 2023 der einzige Frontabschnitt, an dem die ZSU die Initiative behält.

Die Ukrainer eroberten ihre ersten Brückenköpfe im sumpfigen Gebiet der Dnjepr-Mündungen in der Nähe der Antonow Straßen- und Schienenbrücke. Zunächst schwiegen die offiziellen Sprecher Kiews über diese Kämpfe und baten um Stillschweigen. Doch am 29. August wurde die ukrainische Flagge über den Trümmern der Antonow-Brücke gehisst. Außerdem beschlagnahmten sie die sogenannten Antonow-Datschen.

Die Kiewer Truppen hatten indes keine objektive Möglichkeit, den Brückenkopf landeinwärts zu erweitern: Hinter der Antonow-Straßenbrücke lag das relativ große Dorf Aljoschki, das noch durch sumpfiges Gelände erreicht werden musste. Im Oktober versuchten die Ukrainer, das südlich der Eisenbahnbrücke gelegene Peschanowka zu stürmen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Aktionen der ZSU konzentrierten sich also während dieser ganzen Zeit auf Sabotage, Aufklärung und Eindämmung. Das typischste Beispiel sind die Kämpfe in der Nähe von Kasatschi Lageri, wo ukrainische Ablenkungsaufklärungsgruppen dem russischen Militär im August 2023 auflauerten. Das Gebiet wurde anschließend von Saboteuren gesäubert.

Um den 19. Oktober herum, nach einer Reihe erfolgloser Angriffe auf Poima und Peschanowka, konnten ukrainische Marineinfanteristen, die aus der Umgebung der Wremewski-Felsplatte verlegt worden waren, in der Nähe des Dorfes Krynki Fuß fassen. Die ukrainische Seite ignorierte die Kämpfe in diesem Gebiet lange Zeit. Insbesondere der ukrainische militärische Analysekanal "DeepState" empfahl, bis zum 30. Oktober auf offizielle Informationen zu warten, als sie "unter Berücksichtigung der Medienresonanz" ihre Karte der Militäroperationen aktualisierten und eine Grauzone in dem Gebiet einfügten. Und so gab Kiew am 17. November offiziell die Einrichtung mehrerer Brückenköpfe am linken Dnjepr-Ufer bekannt.

Anfangs hatten die ukrainischen Streitkräfte einige Erfolge und konnten sogar tief in die Wälder südlich von Krynki vordringen. Aber die russische Armee antwortete mit Beschuss und Bombardierung des Brückenkopfes und verlegte Manöverreserven in das Gebiet, darunter auch Luftlandetruppen.

Aussichten

Nach Angaben des ukrainischen Militärexperten Konstantin Maschowez ist die russische Dnepr-Gruppe die zweitgrößte Gruppe russischer Truppen im Einsatzgebiet. Sie umfasst mehr als 73.000 Mann und verfügt über eine große Anzahl von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie, darunter auch Mehrfachraketen-Systeme. Trotz der breiten Front, die diese Gruppe abdecken muss, erfordert ihre Bekämpfung eine angemessene Truppenstärke der ukrainischen Armee – weit mehr als vier Marinebrigaden, eine Artilleriebrigade, und mehrere Einheiten der Territorialverteidigung und der Spezialkräfte.

Außerdem würde die Errichtung eines Brückenkopfes, der eine ernsthafte Bedrohung für die Russen am linken Ufer der Region Cherson darstellen könnte, den Einsatz von Pontonbrücken und den Schutz der Übergänge vor Luft- und Artillerieangriffen erfordern. Der russische Beschuss und der Mangel an einschlägiger Erfahrung in der ukrainischen Armee würden den Einsatz dieser Brücken noch weiter erschweren.

In dem rein hypothetischen und unwahrscheinlichen Szenario, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellung ausbauen, würden sich ihre Truppen von der Artillerie auf dem rechten Ufer entfernen, so dass diese auch auf das linke Ufer verlegt werden müsste. Die Fortsetzung des Vormarsches gegen die russischen Linien würde die Einrichtung einer logistischen Infrastruktur am linken Ufer erfordern, was diese verwundbar machen und die Übergänge noch stärker belasten würde. Gegenwärtig werden die ukrainischen Vorstoßeinheiten in Krynki mit Booten versorgt. Im Winter ist diese Transportart durch die Witterung aber eingeschränkt: Sobald die Temperatur knapp unter den Gefrierpunkt sinkt – was in dieser Region mit Durchschnittstemperaturen von -5 bis +1 Grad Celsius im Januar normal ist –, wird der Fluss mit einem Schnee-Eis-Gemisch bedeckt, dem so genannten "Schneebrei". Schneebrei verschleißt die Bootsmotoren und macht die Überfahrt im Allgemeinen langsamer und gefährlicher.

Wenn der Dnjepr zufriert, wird es eine lange Periode mit ziemlich strengem Frost brauchen, damit das Eis dick genug wird, um Truppen oder Eisboote zu tragen. Andernfalls könnte jede Überfahrt die letzte für die Ukrainer sein – zumal sie wahrscheinlich beschossen werden.

Diese zweifelhaften Aussichten für Kiews Marinesoldaten im Winter haben die ukrainischen Medien – und auch die westliche Presse – offenbar dazu veranlasst, eine Reihe kritischer Artikel über die Operationen am Landekopf zu veröffentlichen. Die Odessaer Zeitung Dumskaja beispielsweise veröffentlichte eine Kolumne von Nikolai Larin, wo er die "Versuche, an diesen winzigen Landstücken festzuhalten", als kriminell bezeichnete. Die New York Times nannte die Operation ein "Selbstmordkommando" für ukrainische Marinesoldaten. Von der Zeitung befragte Truppen berichteten, dass es an den meisten Stellen des "Brückenkopfes" keine Möglichkeit gab, sich einzugraben, und dass die Neuankömmlinge auf die Leichen ihrer gefallenen Kameraden treten mussten, von denen einige bis zu zwei Monate lang im Schlamm gelegen hatten, weil es schwierig war, sie zu bergen.

Schlussfolgerungen

Das Gebiet um Cherson ist der letzte Ort, an dem die ukrainische Armee noch eine gewisse Initiative besitzt. Durch die Verlegung von vier Marinebrigaden aus der Gegend um die Wremewski-Felsplatte ist es Kiew gelungen, eine gewagte (und selbstmörderische, wie die Marineinfanteristen zugeben) Operation durchzuführen sowie ein kleines Standbein am linken Dnjepr-Ufer zu gewinnen, was die russische Armee vor eine lokale Herausforderung stellt.

Im Spätherbst spiegelte dieses Beispiel jedoch nicht mehr die allgemeine Lage an der Front wider: Die russischen Streitkräfte starteten eine Offensive bei Marjinka, Awdejewka und Artjomowsk sowie Gegenangriffe bei Rabotino und signalisierten damit, dass sie die strategische Initiative zurückgewonnen hatten. Infolgedessen bleibt der Nutzen der fortgesetzten Angriffe in der Region Cherson, die den ukrainischen Brigaden beim Vormarsch in Richtung Asowsches Meer helfen sollen, fraglich. Gegen Ende des Jahres scheinen sie keinen militärischen Zweck mehr zu haben und werden nur noch aus medialen und politischen Gründen durchgeführt.

Übersetzt aus dem Englischen.

Wladislaw Ugolnyist ein in Donezk geborener russischer Journalist.

