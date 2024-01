Financial Times: Wirtschaft der Eurozone sieht düsterem Jahr 2024 entgegen

Laut einer Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern gehen die meisten Experten davon aus, dass die Wirtschaft der Eurozone nur ein äußerst moderates Wachstum erreichen wird. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie ein Abgleiten der Wirtschaft im Euroraum in eine Rezession sehen.

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people

Laut einer Umfrage der Financial Times unter 48 Wirtschaftswissenschaftlern wird für die Eurozone mit 20 Ländern im Jahr 2024 nur ein moderates Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent erwartet. Die Prognosen der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) sind optimistischer: Die Analysten dieser Institutionen erwarten für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent beziehungsweise 1,2 Prozent in der Eurozone. Ehemaliger EZB-Chef Draghi: EU steht vor einer Rezession Die von der Financial Times befragten Experten sagten, dass die Wirtschaft der Eurozone nicht in der Lage sein wird, ein Wachstum von mehr als 0,6 Prozent zu erreichen, obwohl die Löhne voraussichtlich schneller steigen werden als die Inflation. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie ein Abgleiten der Wirtschaft im Euroraum in eine Rezession sehen, die gemeinhin als zwei aufeinander folgende Quartale mit einem Rückgang des BIP definiert wird. Den Ökonomen zufolge wird das Lohnwachstum im gemeinsamen Währungsgebiet im Jahr 2024 nur 4 Prozent betragen, während die Verbraucherpreise im nächsten Jahr im Durchschnitt um über 2,5 Prozent und 2025 um etwas weniger als 2,1 Prozent steigen dürften. Die EZB hatte zuvor prognostiziert, dass die Löhne und die Inflation im nächsten Jahr um 4,6 Prozent beziehungsweise 2,7 Prozent steigen werden, was zum ersten Mal seit drei Jahren einen Anstieg der realen Haushaltseinkommen bedeuten würde. Die Regulierungsbehörde geht davon aus, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2025 um 2,1 Prozent steigen werden. Die meisten befragten Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone von einem Rekordtief von 6,5 Prozent im Oktober auf 6,9 Prozent Ende nächsten Jahres ansteigen wird. Hohe Zinssätze, mögliche Turbulenzen auf dem Energiemarkt und geopolitische Instabilitäten dürften zu einer tieferen Rezession führen, warnten die Ökonomen und sagten, dass die mögliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zusammen mit der Möglichkeit, dass die Ukraine den militärischen Konflikt mit Russland verliert, den gemeinsamen Währungsblock in eine Phase noch schwächeren Wachstums führen könnte. Mehr zum Thema - Die EU bereitet sich auf das unvermeidliche Ende vor

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.