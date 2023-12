EU schafft neue Grenzwerte für Fahrzeuge

Die EU hat eine neue Norm gebastelt; sie nennt sich Euro 7. Die Einigung darauf erfolgte jetzt. Genaue Angaben darüber, welche Folgen sie haben wird, sind noch nicht möglich. Aber es gibt Befürchtungen, dass gerade die günstigen Fahrzeuge deutlich teurer werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Christoph Reichwein (crei)

Das Europaparlament und die Vertreter der EU-Staaten haben sich auf die neue Schadstoffnorm Euro 7 geeinigt, die noch formal verabschiedet werden muss. Sie soll 30 Monate nach ihrem Inkrafttreten bei Autos und Kleintransportern, 48 Monate danach bei Bussen und Lkw die bisher gültige Norm Euro 6 ersetzen. EU-Kommission: Neue Pkws sollen bis zu 35 Prozent weniger Schadstoffe ausstoßen Dabei wird erstmals auch Feinstaub, der etwa durch Reifenabrieb und Bremsvorgänge entsteht, mit aufgenommen. Dadurch sind nun auch Elektro- und Wasserstofffahrzeuge mit betroffen. Umweltverbände sind allerdings unzufrieden, weil ihnen die Verschärfung nicht weit genug geht. Die Automobilindustrie hatte bei der ursprünglichen Fassung vor Mehrkosten von 2.000 Euro pro Auto gewarnt. Der ADAC hatte jüngst die Vorgaben zum durch die Bremsen verursachten Feinstaub überprüft und erklärt, die vorgesehenen Werte seien ambitioniert, technisch im Prinzip machbar, aber "hinsichtlich der Kosten nicht abschätzbar". Gerade kleine und günstige Fahrzeuge könnten durch diese Auflagen "überproportional verteuert" werden. Mehr zum Thema - Brandbrief an von der Leyen: Unionspolitiker warnen vor De-Industrialisierung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.