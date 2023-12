Politico: EU hat COVID-Impfungen für mehrere Milliarden Euro weggeworfen

Aus einem Bericht der Zeitung Politico geht hervor, dass EU-Länder bisher mindestens 215 Millionen COVID-Impfdosen weggeworfen haben. Dies habe die EU etwa vier Milliarden Euro gekostet. Zudem könnte die Zahl der tatsächlich verschwendeten Dosen noch höher sein.

Am Höhepunkt der Coronapandemie hatten die EU-Länder 1,5 Milliarden Dosen Impfstoff gegen die Viruskrankheit bestellt. Laut einer Analyse der Zeitung Politico wurden seitdem mindestens 215 Millionen davon weggeworfen. Dies hat den Steuerzahler in der EU etwa vier Milliarden Euro gekostet. Aufgrund der verfügbaren Informationen schätzt die Zeitung die Zahl der EU-weit weggeworfenen Impfdosen im Durchschnitt auf 0,7 Stück pro Einwohner. An der Spitze der Liste stehe Estland, das mehr als eine Impfung pro Einwohner entsorgt habe. Deutschland liege mit einem geringen Abstand dahinter. Ziehe man aber die Gesamtzahl der Dosen in Betracht, dann habe Deutschland mit 83 Millionen Einheiten die meisten entsorgt. Kirillow: US-Impfstoffhersteller waren auf COVID-19 vorbereitet – warum? Für diese Einschätzungen verwendete Politico Daten aus 19 EU-Ländern, von denen 15 Statistiken direkt zur Verfügung stellten. In Bezug auf vier weitere Länder wertete die Zeitung Berichte lokaler Medien aus. Einige Länder wie Frankreich weigerten sich bisher, Informationen preiszugeben. Zudem gehörten die Daten zu unterschiedlichen Zeitperioden, wobei die ältesten aus Dezember 2022 stammten. Daher falle es schwer, eine präzise Zahl der verschwendeten Impfdosen festzustellen. Allerdings geht Politico davon aus, dass die Zahl von 215 Millionen verschwendeten Dosen höchstwahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist. Deutschland habe demnach seine Statistik im Juni dieses Jahres mitgeteilt. Damals habe das Land noch 120 Millionen Dosen gelagert. Inzwischen hätten die Impfstoffhersteller weitere Varianten der Vakzine gegen die neuesten Coronastämme präsentiert, wodurch die älteren Varianten unbrauchbar geworden und wahrscheinlich entsorgt worden seien. Der Wert der entsorgten Impfungen könnte sich laut der Zeitung auf mehr als vier Milliarden Euro belaufen. Der Einschätzung liegen jedoch Impfstoffpreise zugrunde, die in den Medien berichtet worden waren. Offiziell geben die Regierungen und Hersteller die Preise nicht bekannt, heißt es. Den Großteil der Impfstoffe bestellte die EU im Jahr 2021, erinnert Politico. Damals schloss Brüssel mit Pfizer und BioNTech einen Vertrag über die Produktion von 1,1 Milliarden Dosen ab. Nun seien die Länder an den Kauf der Einheiten bis zum Jahr 2027 gebunden. Bemühungen, überschüssige Impfstoffe an Drittländer zu spenden, seien durch die sinkende Nachfrage und logistische Probleme vereitelt worden. Mehr zum Thema – Maskendealprozess: Vier Jahre Haft für Tandler

