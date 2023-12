Finnland untersucht Lieferung von Tausenden Drohnen nach Russland

Nach Angaben der finnischen Zollbehörde könnten Tausende Drohnen sowie Elektronik und andere Verteidigungsgüter nach Russland gelangt sein. Hierbei seien die EU-Sanktionen verletzt worden. Die dann illegalen Aktivitäten sollen von Russland aus gesteuert worden sein.

Quelle: AFP © EMMI KORHONEN

Finnlands Zollbehörde hat ein Strafverfahren wegen vermeintlicher Lieferungen nach Russland unter Umgehung der EU-Sanktionen eingeleitet. Laut einer Erklärung vom Dienstag sollen zwei einheimische Unternehmen Tausende Waren, eingestuft als Verteidigungsgüter, nach Russland exportiert haben. Im Einzelnen handele es sich um 3.500 Drohnen im Wert von 2 Millionen Euro. Außerdem würden Lieferungen von Mikrocontrollern und Halbleiterkomponenten für mehr als 600.000 Euro sowie von Ausrüstung zum Kampf gegen Drohnen im Wert von 350.000 Euro vermutet. Analyse Wie neue US-Sanktionen Russlands LNG-Mega-Projekt ausbremsen sollen Im Laufe der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die sanktionierten Güter als Transitwaren über Russlands Territorium in Drittländer transportiert werden sollten. Letztlich könnten die Produkte jedoch auch nach Russland gelangt sein. Damit das sanktionierte Land die Lieferungen bezahlen könne, sei ein umfangreiches Netzwerk internationaler Unternehmen aufgebaut worden. Aufgrund der vorläufigen Angaben gebe es Hinweise darauf, dass dessen Aktivität von Russland aus gesteuert worden sei. Weiter hieß es in der Erklärung, dass Finnland bei den Ermittlungen mit den Behörden der Niederlande, Großbritanniens und der USA sowie mit Europol zusammengearbeitet habe. Insgesamt sechs Personen sollen im Rahmen des Strafverfahrens als Verdächtige gelten. Einer davon befinde sich seit September in Untersuchungshaft. Der Fall werde ferner im Dezember an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Mehr zum Thema – Trotz Ukraine-Krieg: Russland ist zweitgrößter EU-Lieferant für LNG-Gas

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.