Großbritannien: Vermeintliche Gartendekoration entpuppt sich als scharfe Granate

Eine Gartendekoration entpuppte sich für ein britisches Ehepaar als Bombe. Die Familie aus Wales hielt sie für ein harmloses Projektil ohne Ladung. Sie klopften es sogar mit einem Gartenwerkzeug ab, um nach der Gartenarbeit die Erde daran zu entfernen.

Quelle: Legion-media.ru © Capital Pictures

Ein Gartenschmuck erwies sich für ein britisches Ehepaar als eine echte Bombe. Die Granate hatte jahrzehntelang einen Ehrenplatz in ihrem Garten, berichtet die BBC. Garden ornament turns out to be live bomb https://t.co/viCnWDgtAE — BBC News (UK) (@BBCNews) December 3, 2023 Sian and Jeffrey Edwards, die in Milford Haven in Wales leben, waren schockiert, als ein Polizeibeamter ihnen mitteilte, dass es sich bei der alten Granate in ihrem Garten um einen echten Sprengsatz handele. Das Ehepaar hatte sie für eine harmlose Geschosshülse ohne Ladung gehalten und sie als Gartendekoration verwendet. Sie klopften sie sogar mit einer Schippe ab, um nach der Gartenarbeit die Erde daran zu entfernen. Der Polizeibeamte, der die Bombe entdeckte, meldete den Fund dem Verteidigungsministerium. Ein Bombenentschärfungsteam traf umgehend am nächsten Tag ein. Das Verteidigungsministerium bestätigte den Zwischenfall: "Das Team untersuchte den Gegenstand und stellte fest, dass es sich um eine 64 Pfund schwere Marinegranate handelte, die zur Entsorgung vom Fundort entfernt wurde." Das Verteidigungsministerium gab später bekannt, dass die "Marinegranate" nur eine minimale Ladung getragen habe. Großbritannien: Jungen sollen Schuluniform für Mädchen tragen dürfen Die Bombe wurde von Pionieren in einen verlassenen Steinbruch gebracht, wo sie sicher gesprengt wurde, nachdem man sie mit fünf Tonnen Sand bedeckt hatte. Laut Edwards waren die Kriegsschiffe der britischen Marine in der Regel in einer benachbarten Bucht mit Zielschießen beschäftigt. Auf einer seiner Reisen fand Pop Morris, ein örtlicher Kurier, eine dieser Granaten und transportierte sie auf seinem Pferdewagen nach Hause. Die Edwards kauften daraufhin das Haus. Die Bombe, die später einbetoniert und passend zu den Fensterbänken rot gestrichen wurde, stand im Hof des Hauses der Edwards, seit sie das Grundstück im Jahr 1982 gekauft hatten. Mehr zum Thema – Medienbericht: Britisches Atom-U-Boot entgeht knapp einer Katastrophe

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.