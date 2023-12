Deutscher Tourist in Paris erstochen

Bei einem Anschlag mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund ist am Samstagabend in Paris ein Deutscher getötet worden. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Es handelt sich um einen in Frankreich geborenen, als radikaler Islamist bekannten Mann, der zudem psychisch auffällig ist.

Quelle: www.globallookpress.com © Gerard Bottino

Im Zentrum von Paris wurde ein deutscher Tourist unweit des Eiffelturms mit einem Messer attackiert und dabei getötet. Zwei weitere Personen wurden bei der mutmaßlich islamistisch motivierten Attacke verletzt. Der mutmaßliche Täter, der bei dem Anschlag "Allahu Akbar" (zu Deutsch: Gott ist groß) gerufen haben soll, wurde festgenommen. Vermeintlicher Terrorangriff auf Niagara-Brücke: Schuld war ein ausgefallenes KISS-Konzert Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen in Frankreich geborenen Mann, der als radikaler Islamist polizeilich bekannt war. Zudem sei er immer wieder psychiatrisch auffällig geworden. Zu seiner Motivation befragt erklärte der mutmaßliche Attentäter, er könne es nicht ertragen, dass Muslime getötet werden. Die Staatsanwaltschaft kündigte Ermittlungen an. Der mutmaßliche Attentäter habe gestern Abend einen aus Deutschland stammendes Paar mit einem Messer angegriffen. Die Frau sei unverletzt, erlitt aber einen Schock. Der Mann wurde an der Schulter und am Rücken getroffen. Der Angreifer sei zunächst geflüchtet und habe weitere Personen angegriffen, bevor er von der Polizei festgenommen werden konnte. Laut französischen Medien sei inzwischen Video aufgetaucht, in dem sich der Festgenommene zu den Anschlägen bekennt. Mehr zum Thema – Terrorverdacht: Jugendliche sollen Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant haben

