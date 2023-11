Protest der Lkw-Fahrer: Polnische Bauern schließen sich Ukraine-Blockade an

Landwirte und Lastwagenfahrer haben eine Straßenblockade an einem der meistbefahrenen Grenzübergänge Polens errichtet. Der Preisverfall bei Getreide und die gelockerten Vorschriften für ukrainische Spediteure durch die EU sorgen für Unmut.

Quelle: AFP © Wojtek Radwanski

Landwirte der polnischen Vereinigung "Betrogene Dörfer" haben sich im Rahmen einer großen Protestaktion gegen die nachgiebige Handelspolitik der EU gegenüber Kiew einer rund um die Uhr geöffneten Straßensperre am Grenzübergang Medyka angeschlossen, einem der meistbefahrenen Grenzübergänge des Landes zur Ukraine. Landwirte und Lastwagenfahrer haben den Grenzübergang Medyka seit Donnerstag von 9 bis 20 Uhr Ortszeit blockiert. Am Montagmorgen begannen sie mit einer 24/7-Blockade des Grenzübergangs, die voraussichtlich bis zum 3. Januar andauern wird. "Pro Stunde werden nur zwei Lastwagen durchgelassen", sagte Roman Kondrow, ein Vertreter des Verbandes, gegenüber der Polnischen Presseagentur (PAP) und fügte hinzu, dass für humanitäre Hilfe und Kriegsgüter Ausnahmen gemacht würden. Russland und Venezuela vereinbaren Erweiterung der Handelsbeziehungen Medyka ist der vierte Grenzübergang, den polnische Arbeiter seit dem 6. November blockiert haben, sodass Tausende Lastwagen tagelang festsaßen. Lkw-Fahrer wurden auch an den Grenzübergängen in Dorohusk, Hrebenne-Rawa Ruska und Korczowa an der Weiterfahrt gehindert. Der massive Protest war ein weiterer Versuch, die Aufmerksamkeit auf den Schaden zu lenken, den die Entscheidung der EU, die EU-Vorschriften für ukrainische Transportunternehmen im Jahr 2022 zu lockern, dem Sektor zufügt. Die Vorschriften haben dazu geführt, dass polnische Lkw-Fahrer den ukrainischen Unternehmen den Rang ablaufen, da diese billigere Preise für ihre Dienstleistungen anbieten und nun Güter innerhalb der EU und nicht nur zwischen der EU und der Ukraine transportieren. Die polnischen Landwirte, die sich an der Kundgebung beteiligen, drängen die EU-Beamten, ihnen bei der Bewältigung der niedrigen Getreidepreise zu helfen. "Ich möchte diesen Protest so schnell wie möglich beenden, denn er ist für uns genauso belastend wie für alle anderen um uns herum", sagte Tomasz Borkowski, der Vorsitzende einer polnischen Transportgewerkschaft, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, warnte aber gleichzeitig, dass sie nicht aufgeben werden, bis ihre Forderungen erfüllt sind. Mehr zum Thema – Reise ins Nirgendwo - Die große EU-Erweiterung wird ausfallen

