Ukraine will russische Zeichensprache abschaffen

Kiew hat beschlossen, alle Gesten aus der Gebärdensprache zu streichen, die zumindest einen Hauch von Russisch haben. Nach Angaben eines Mitgliedes der Kommission der ukrainischen Gesellschaft der Gehörlosen dreht sich der Streit um die Gebärde für das Wort "danke".

Quelle: Gettyimages.ru © Sergen Sezgin/Anadolu Agency

Die Ukraine versucht, die russische Zeichensprache abzuschaffen, schrieb der Journalist Alexander Chrebet in seinem Artikel für die ukrainische Zeitung Kyiv Independent. Natalja Adanjuk, Mitglied der Expertenkommission der Ukrainischen Gesellschaft der Gehörlosen, teilte dem Autor mit: "Wir versuchen, alle Gesten loszuwerden, die auch nur einen Hauch von Russentum in sich tragen." Tatjana Kriwko, stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft, berichtete dem Kyiv Independent über die Kontroverse um die Ersetzung der russischen Geste für das Wort "danke" durch eine internationale Entsprechung. Ihrer Meinung nach sieht die Geste wie eine Verbeugung aus. Kriwko ist der Meinung, dass "Ukrainer sich vor niemandem verbeugen sollten", daher sollte diese Geste abgeschafft werden. Asarow: Ziel des "Euromaidan" war, die Ukraine in einen Krieg mit Russland zu verwickeln In dem Material wurde auch darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Behörden den Problemen taubstummer Bürger nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken. So stelle das Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij keine Gebärdensprachdolmetscher für die Erklärungen des Staatschefs zur Verfügung, wie Kriwko betonte. In dieser Woche behauptete der Beauftragte für den Schutz der Staatssprache in der Ukraine Taras Kremin, dass es das Konzept eines "russischsprachigen Ukrainers" nicht gebe. Er wies darauf hin, dass die Sprache seit Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine zu einem Marker für die Abgrenzung der Eigenen von den Fremden geworden ist. Dem Sprachbeauftragten zufolge haben ihm Militärangehörige an der Frontlinie gesagt, dass "wenn sie die russische Sprache hören, die erste Reaktion ist, zu schießen". Zuvor hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (NSDC) der Ukraine Alexei Danilow, ein ethnischer Russe, gesagt, dass die russische Sprache aus dem Hoheitsgebiet seines Landes verschwinden sollte. Mehr zum Thema – Kiew will keine Ausnahmen für ungarische Minderheit machen

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.