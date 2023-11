Dem Ramschstatus entgangen: Ratingagentur Moody’s bestätigt Italiens Bonitätsnote

Die Ratingagentur Moody’s hat Italiens Bonitätsnote bestätigt und einen weiteren Verbleib des Landes im anlagewürdigen Bereich in Aussicht gestellt. Allerdings bleibt Italien bei der Benotung "Baa3" – der niedrigsten Bewertung in der als anlagewürdig geltenden Kategorie "Investment Grade".

Quelle: Gettyimages.ru

In der jüngsten Bewertung durch die Ratingagentur Moody's konnte Italien dem Ramschstatus entgehen. Bei der Überprüfung der Kreditwürdigkeit der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone ließ Moody's gestern die Einstufung "Baa3" unverändert und hob den Ausblick für künftige Bewertungen auf "stabil" von zuvor "negativ" an. Innerhalb von 26 Stunden: Über 1.300 neue Migranten auf Lampedusa "Baa3" ist die niedrigste Bewertung in der als anlagewürdig geltenden Kategorie "Investment Grade". Wegen des bisher negativen Ausblicks war an den Finanzmärkten und in der Politik befürchtet worden, Italiens Verbindlichkeiten würden mit einer Herabstufung der Note als Ramsch ("Non-Investment Grade") bewertet. Dies hätte Schockwellen an den Finanzmärkten in Europa und darüber hinaus auslösen können. Hintergrund der angespannten Lage, auch in weiteren europäischen Ländern, sind laut Analysten die unveränderten und überkommenen Schuldenregeln in der EU. Gleichzeitig hat die EZB die Zinsen so weit erhöht, dass nun sowohl der schuldenfinanzierte EU-Aufbaufonds als auch mehrere Mitgliedsstaaten Probleme mit der Rückzahlung ihrer Schulden bekommen. Eine Herabstufung Italiens hätte auch für andere Länder und auch die Währung der Euro-Zone gravierende Folgen gehabt. Mehr zum Thema – Reise ins Nirgendwo - Die große EU-Erweiterung wird ausfallen

