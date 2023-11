Ukrainischer Sicherheitschef Danilow: Jeder in der Ukraine muss jetzt Militärdienst leisten

Danilows Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Verzweiflung in Kiew stetig wächst. Moskau schätzt die Verluste Kiews bei der gescheiterten Gegenoffensive auf mehr als 90.000 Soldaten.

Quelle: Gettyimages.ru © NurPhoto

Kein ukrainischer Bürger sollte davon ausgenommen sein, seinem Land zu dienen und ihm im Konflikt mit Russland zu helfen, so Alexej Danilow, Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Meinung Washington hat mit der Demontage Selenskijs begonnen In einem Interview mit dem Medienunternehmen Liga am Donnerstag bezeichnete Danilow die Idee, dass jeder Ukrainer "einen Krieg führen oder einen Dienst leisten muss", als "grundlegende Wahrheit". "Man sollte nicht überrascht sein. Wir leben in einer ziemlich komplizierten Welt, in der wir unser Land verteidigen müssen, wenn ein verrückter Nachbar in der Nähe ist", fügte er hinzu. Er ging auch auf einen kürzlich im Telegraph erschienenen Artikel des ehemaligen britischen Verteidigungsministers Ben Wallace ein, der darauf hinwies, dass "das Durchschnittsalter der [ukrainischen] Soldaten an der Front bei über 40 Jahren liegt", und vorschlug, dass Kiew den Umfang seiner Mobilisierung überdenken und mehr junge Leute einberufen sollte. "Was das Alter betrifft, so gehört die Vorstellung, dass der Krieg nur in Schützengräben ausgetragen wird, der Vergangenheit an", sagte Danilow und fügte hinzu, dass viele moderne militärische Systeme auch dann zum Einsatz kommen können, wenn sie im Hinterland stationiert sind. Er bezeichnete auch die Vorstellung, dass alle Mitglieder des ukrainischen Militärs jung sein sollten, als "etwas verzerrt". Auf die Frage, ob Kiew plane, einen Teil seiner Armee zu demobilisieren, insbesondere die Soldaten, die seit vielen Monaten kämpfen, wollte der Beamte nicht sagen, ob die Spitzenbeamten des Landes diese Frage überhaupt diskutiert hätten. Er fügte jedoch hinzu, dass, wenn eine Entscheidung getroffen wird, diese in Form eines Gesetzes erfolgen sollte. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij kündigte kurz nach Beginn der Feindseligkeiten mit Russland eine allgemeine Mobilisierung an, die es den meisten Männern zwischen 18 und 60 Jahren untersagte, das Land zu verlassen. Die Kampagne wurde jedoch durch zügellose Korruption beeinträchtigt, sodass der ukrainische Staatschef im August alle leitenden regionalen Wehrpflichtbeamten entließ. Analyse Pessimismus im Westen wächst: Ukrainische Armee zeigt deutliche Auflösungserscheinungen Etwa zur gleichen Zeit erklärte Selenskij, das ukrainische Militär wolle, dass er die Mobilisierungsbemühungen verstärkt, obwohl er noch ein Gesetz unterzeichnen muss, das die Wehrpflichtgrenze während der Mobilisierung von 27 auf 25 Jahre senkt. Im vergangenen Monat sagte Sergej Rachmanin, Mitglied des Militärausschusses des ukrainischen Parlaments, voraus, dass Kiew wahrscheinlich versuchen werde, mehr Menschen einzuberufen, um die Verluste seiner Gegenoffensive aufzufüllen. Kiew hatte Anfang Juni einen großen Vorstoß gegen die russischen Linien gestartet, konnte aber seitdem keine wesentlichen Fortschritte erzielen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu sagte am Mittwoch, dass die Ukraine verliere, und fügte hinzu, dass die Moral der ukrainischen Truppen angesichts der hohen Opferzahlen stark sinke. Letzten Monat behauptete er, Kiew habe seit Beginn der Offensive mehr als 90.000 Soldaten verloren. Mehr zum Thema - Ukrainischer Oberkommandierender Saluschny: Konflikt in Sackgasse, kein Durchbruch am Horizont

