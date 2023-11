1,2 Millionen Haushalte in Frankreich nach Orkan ohne Strom

Nach einem schweren Orkan sind 1,2 Millionen französische Haushalte ohne Elektrizität. Der schwere Sturm forderte auch ein erstes Todesopfer: ein Lastwagenfahrer kam in der Nacht ums Leben, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, teilte der Transportminister Clément Beaune mit.

Quelle: AFP © Damien Meyer

1,2 Millionen Haushalte in Frankreich sind infolge des Orkantiefs "Ciarán" derzeit ohne elektrischen Strom. Techniker seien damit beschäftigt, die Versorgung wiederherzustellen, teilte die Energiewendeministerin Agnès Pannier-Runacher heute mit. 780.000 der betroffenen Haushalte befinden sich in der Bretagne, wie der Stromversorger Enedis mitteilte. 3.000 Techniker seien derzeit im Einsatz. Schon vor den schweren Stürmen in der Nacht hatte der Stromversorger Personal samt Fahrzeugkolonnen vorsorglich in die betroffenen Regionen verlegt. #StormCiaran Frankrijk 🇫🇷- Verkeer in departement Finistère verboden- Windstoten tot 207 km/u- Golven tot 21,1 meter hoog- 1,2 miljoen Fransen zonder elektriciteit, waarvan 780.000 in BretagneBeelden uit Brest van @JohanRouquet voor @m6infopic.twitter.com/KwsSP0rsX4 — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) November 2, 2023 Unterdessen wurde ein erstes Todesopfer dieses Sturms in Frankreich bekannt: Ein Lastwagenfahrer kam in der Nacht ums Leben, als sein Fahrzeug von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, wie der Transportminister Clément Beaune dem Sender France Info sagte. Obwohl sich das Unwetter in Teilen des Landes bereits abschwäche, sollten die Menschen vorsichtig sein und Fahrverbote in den Regionen beachten, erklärte er. Mehr zum Thema - Nach Überschwemmungen im Osten Libyens: Protestwelle in Darna

