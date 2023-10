Boris Johnson: Ich bin immer noch russophil

Der ehemalige britische Premierminister erklärte in einem Interview, er bleibe weiterhin russlandfreundlich und schätze die russische Kultur. "Nur ein Narr würde sie nicht bewundern", sagte Johnson.

Quelle: AFP © Büro des ukrainischen Präsidenten

Auf die Frage, ob sich seine Einstellung zur russischen Kultur verändert habe, sagte der frühere britische Premierminister, er bezeichne sich immer noch als "russlandfreundlich". "Ich bin immer noch russophil. Ich bewundere immer noch die Sprache, die Kultur, die russische Zivilisation", sagte Johnson in einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Rada. Er fügte hinzu, dass "nur ein Narr sie nicht bewundert". Meinung Konstante britischer Politik: Russland ist ein Feind auf Ewigkeit Zur Zukunft Russlands sagte Jonson, es komme jetzt darauf an, wie die Zukunft der Ukraine aussehen werde. "Dies ist ein Land, das angegriffen wird. Und es sind die Ukrainer, die unsere Unterstützung brauchen. Die Ukraine muss frei und die Ukraine muss unabhängig sein. Die Ukraine muss ihr eigenes Schicksal wählen." Er sei "sehr traurig darüber, was gerade passiert". Der Westen habe einen Fehler begangen und sei im Jahr 2014 zu unentschlossen gewesen, als Russland einen Teil der Ukraine eingegliedert habe, sagte Johnson. Die Zukunft der Ukraine hätte nicht im sogenannten Normandie-Format entschieden werden dürfen, in dem "Russland und die Ukraine als gleichberechtigte Verhandlungspartner galten". Er stehe weiterhin in Kontakt mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. "Ich sollte wahrscheinlich nicht sagen, wie wir in Kontakt bleiben, aber wir tun es", so der ehemalige Premierminister. Ihm zufolge unternehme Großbritannien sehr viel, um der Ukraine zu helfen. "Ich werde keine Staatsgeheimnisse verraten, aber Großbritannien tut viel und ich bin sehr stolz auf die technische Hilfe, die wir leisten", fügte er hinzu. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Außenminister Lawrow im Jahr 2017 hatte sich Johnson erstmals öffentlich als einen "überzeugten Russophilen" bezeichnet. Damals war er als britischer Außenminister tätig. Er betonte, er wünsche sich eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien. Mehr zum Thema - Medienbericht: Britisches Militär scheint Kiew zu Strategiewechsel überredet zu haben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.