"Ich wundere mich ein bisschen" – Pistorius genervt von Klitschkos Forderung nach Marschflugkörpern

Die Regierung in Kiew erwartet von der Bundesrepublik Deutschland die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Das wiederholte Vorbringen dieser Forderung hat jetzt bei Boris Pistorius für Unmut gesorgt. Man leiste doch schon Großartiges!

Quelle: www.globallookpress.com © Guido Kirchner/dpa

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bei einer öffentlichen Veranstaltung gereizt auf die zum wiederholten Male vorgetragenen Forderung des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko nach der Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus reagiert. Ausgerechnet bei einer Veranstaltung mit dem Namen "Westfälische Friedenskonferenz" in Münster hatte der frühere Profiboxer am Freitag diese Forderung Kiews wiederholt. "BILD100": BRD-Elitentreff im Hause Springer In der Gesprächsrunde mit Klitschko, Pistorius und den beiden linientreuen Premiumjournalisten Wulf Schmiese und Dunja Hayali betonte Klitschko zunächst die Bedeutung von Marschflugkörpern für das ukrainische Militär. Man könne damit die Kommandopunkte der russischen Armee zerstören, das sei "lebenswichtig für unsere Soldaten". Sichtlich gereizt entgegnete Pistorius: "Ich wundere mich gerade so ein bisschen. Weil, warum betonen Sie diesen kleinen Punkt, in dem es keinen hundertprozentigen Konsens zwischen uns gibt. Warum wird nicht betont, was an Großartigem geleistet wird? Ja, die Bundesrepublik hat gezögert bei den Leopard-Panzern. Ja, das stimmt. Weil man gewartet hat auf die Amerikaner. Inzwischen sind wir diejenigen, die die allermeisten Kampfpanzer und Gepard-Panzer und Schützenpanzer der Ukraine zur Verfügung stellen (...) Warum immer dieses Unterstreichen dieser einen kleinen Frage?" Da bist Du als Ukrainer einfach Du selbst und forderst Taurus, obwohl die hinter verschlossenen Türen längst geplant sind, und dann reitet Pistorius darauf rum, dass die BRD die meisten Panzer/Schützenpanzer geliefert hat, da voll verarscht von den USA: 😏pic.twitter.com/qSSnnyp4BS — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) September 15, 2023 Erst vor wenigen Tagen hatte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock bei deren Besuch in Kiew mit einer Bemerkung zum selben Thema brüskiert. Auf die Frage, ob Baerbock ihm Hoffnung auf die Lieferung der Taurus gemacht habe, sagte Kuleba: "Nein, ich würde nicht sagen, dass Annalena über die offizielle Position der deutschen Regierung hinausgegangen ist. Aber wissen Sie, Sie werden es sowieso tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, und ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden." Mehr zum Thema - Affront gegen China – Baerbock nennt Xi Jinping einen Diktator

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.