Krim: Zwei Tote und Dutzende Verletzte nach Raketenangriff auf Sewastopol

Nach Angaben des Gouverneurs von Sewastopol haben ukrainische Streitkräfte in der Nacht auf Mittwoch die Hafeninfrastruktur der Stadt angegriffen. Nach vorläufigen Angaben kamen dabei zwei Menschen ums Leben, mehr als 20 Personen wurden verletzt.

Wie Gouverneur Michail Raswoschajew in der Nacht auf Mittwoch berichtete, haben russische Luftverteidigungskräfte mehrere feindliche Ziele über der Halbinsel Krim abgeschossen. In Sewastopol ist die russische Schwarzmeerflotte stationiert. "Vor etwa 20 Minuten haben unsere Feinde Sewastopol angegriffen", schrieb er gegen 3:40 Uhr Lokalzeit auf Telegram. Später fügte er hinzu, dass mindestens 24 Menschen verletzt wurden. Der Gouverneur teilte mit, dass der Angriff einen Brand im Industriegebiet der Stadt verursacht habe. Raswoschajew sagte, dass die Sicherheitsdienste "die Lage weiterhin beobachten" und forderte die Bewohner auf, Ruhe zu bewahren. Über das Ausmaß des Schadens gab es zunächst keine Informationen. Auf Telegram geteilte Fotos und Videos zeigten eine Explosion und einen Brand in der Nähe der Schiffswerft Sewmorsawod. In der Werft werden Schiffe der Schwarzmeerflotte repariert. Nach unbestätigten Berichten kamen bei dem Vorfall zwei Menschen ums Leben. Es soll sich um zwei Mitarbeiter der Werft handeln. Während des Vorfalls wurde der gesamte Verkehr auf der Krimbrücke kurzzeitig gestoppt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte später den Angriff und sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten in der Nacht zehn Marschflugkörper auf die Werft abgefeuert. Sieben seien von der Luftverteidigung abgeschossen worden. Drei weitere hätten zwei Schiffe beschädigt, die in der Anlage repariert wurden. Außerdem habe es einen versuchten Angriff mit drei unbemannten Schnellbooten auf russische Kriegsschiffe gegeben. Nach Angaben der Behörde seien alle drei Schnellboote vom Patrouillenschiff Wassili Bykow vernichtet worden. Mehr zum Thema - Elon Musk unter Beschuss: Zugriff verweigert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.