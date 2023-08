Mann springt mit Fallschirm vom Eiffelturm – und wird festgenommen

Ein Mann hat den 330 Meter hohen Eiffelturm in der französischen Hauptstadt erklommen und ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Er wurde nicht verletzt, aber wegen gemeingefährlichen Verhaltens festgenommen.

Quelle: Gettyimages.ru © Matthias Hangst/Getty Images

Die Polizei hat einen Mann in Paris festgenommen, der mit einem Fallschirm vom Eiffelturm gesprungen ist. Das berichtet der Sender BFMTV. Paris statt Bachmut: Presseoffizierin der ukrainischen Grenztruppen feiert glamourös Silvester Demnach bestieg der Mann, ein erfahrener Kletterer, den Turm am Donnerstag kurz nach 5 Uhr morgens – lange bevor er offiziell für Besucher geöffnet wird. Als der Kletterer sich der Spitze des 330 Meter hohen Turms näherte, sprang er gegen 7 Uhr ab und landete in der Nähe. Dabei verwendete er einen speziellen Fallschirm für relativ niedrige Höhen. Der Mann wurde sofort von Wachleuten entdeckt und nach seiner Landung wegen gemeingefährlichen Verhaltens festgenommen. Immerhin kam er bei seinem "Stunt" nicht zu Schaden. Nach Angaben des Fernsehsenders habe der Fallschirmabsprung zu einer "minimalen Verzögerung" bei der Öffnung des Eiffelturms für Besucher geführt. In der vergangenen Woche war der Turm zweimal aufgrund von Bombendrohungen evakuiert worden. Beide Male handelte es sich um einen Fehlalarm, die Suche nach den Tätern läuft immer noch. Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich am 14. August, als das Sicherheitspersonal zwei betrunkene US-amerikanische Touristen schlafend auf einem der Podeste des Turms entdeckte. Der Eiffelturm ist eines der wichtigsten Symbole von Paris und wird jährlich von etwa sieben Millionen Touristen besucht. Mehr zum Thema – "Vorsichtsmaßnahme": Eiffelturm wegen Bombendrohung evakuiert

