Polen: Zwei Russen wegen Spionageverdachts festgenommen

In Polen wurden zwei mutmaßliche russische Spione festgenommen, die Propagandamaterial der Gruppe Wagner in Krakau und Warschau verteilt haben sollen, teilt Polens Innenminister am Montag mit.

Quelle: AFP © WOJTEK RADWANSK

In Zusammenarbeit mit der Polizei hat der polnische Geheimdienst zwei russische Staatsbürger festgenommen, die der Spionage im Auftrag Russlands und der Verbreitung von Propagandamaterial der Gruppe Wagner beschuldigt werden. Darüber berichtet Innenminister Mariusz Kamiński im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter). "Gegen beide wurde Anklage erhoben, unter anderem wegen Spionage, sie wurden in Gewahrsam genommen", schrieb Kamiński am Montagmorgen. Die Namen der Verdächtigen nannte er nicht. "Weitere Informationen folgen in Kürze", fügte er hinzu. ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu.Wkrótce więcej informacji.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 14, 2023 Im Juli eskalierte die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze, nachdem ein Teil der Gruppe Wagner nach einem gescheiterten Aufstandsversuch in Russland nach Weißrussland gezogen war. Polen hatte daraufhin die Zahl ihrer Militärangehörigen an der Grenze verstärkt. Auch Litauen beschloss, mehrere Kontrollpunkte an der Grenze zu Weißrussland zu schließen. Mehr zum Thema - Lukaschenko: Weißrussland darf Beziehungen zur EU nicht verlieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.