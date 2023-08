Heute vor neun Jahren: Ukrainische Armee beschießt Badestrand und tötet 13 Zivilisten

Am 13. August jährt sich das Grauen von Sugres zum neunten Mal. An diesem Tag beschoss die ukrainische Armee mehrfach die kleine Arbeiterstadt in der Donezker Volksrepublik. Getroffen wurden ein Stadion, eine Schule, ein Industriegebiet und eine freie Fläche an einem Familienstrand. "Vierzehn Menschen starben auf der Stelle, darunter zwei Kinder. Später starb ein weiteres Kind im Krankenhaus. Somit belief sich die Gesamtzahl der Toten auf 15 Personen, darunter drei Kinder", berichtete damals RIA Nowosti. Darüber hinaus wurden 19 Menschen unterschiedlich schwer verwundet, vier von ihnen starben an ihren Verletzungen. Somit forderte der Angriff auf die Stadt insgesamt 19 Menschenleben.

Dieses Verbrechen ist nicht vergessen. Am Ort der Tragödie wurde ein Mahnmal mit einer Gedenktafel errichtet, wo jedes Jahr der Opfer gedacht wird. Die Vertreter der Zivilgesellschaft in der Donezker Volksrepublik rechnen immer noch mit einer gerechten Justiz. RT besuchte im vergangenen Jahr Sugres und sprach mit Opfern und Augenzeugen des Beschusses. Hier ist die Reportage, die zum ersten Mal auf Russisch erschien:

"Bitte sagen Sie den Erwachsenen: Schießen Sie nie auf Kinder", singt Julia Tschitscherina in ihrem Lied "Bitte". Das Lied ist der zweijährigen Anja Kostenko gewidmet, die am Abend des 13. August 2014 bei einer Explosion an einem Kinderstrand am Ufer des Flusses Krynka getötet wurde. An diesem Tag verloren dreizehn Menschen an diesem Ort ihr Leben, darunter drei Kinder. Sechs weitere starben den Ermittlungen zufolge später in der Stadt. Damit wurden allein an einem Tag 19 Bürger Opfer des Beschusses von ukrainischer Seite, sagte der Leiter der Stadtverwaltung Roman Gladkich gegenüber RT.

"Schrapnell fliegt nicht so schnell im Wasser."

Jewgeni Samarjan erinnert sich, dass er an diesem Tag mit seiner sechsjährigen Tochter Wladislawa an den Strand ging. Bei ihnen war ein Freund der Familie, Jewgeni Kostenko, ebenfalls mit seiner Tochter. Alle waren im Wasser, als die ersten Granaten die Brücke trafen.

"Das ganze Wasser begann, kleine Kreise zu bilden ‒ so fielen die Granatsplitter. Ich sagte, ich müsse mich retten und schwamm meiner Tochter hinterher. Ich nahm meine Tochter und begann, aus dem Wasser zu steigen, aber dann traf eine zweite Welle auf den Strand und ich spürte ein Brennen in meinem Rücken. Als ich hinfiel, sah ich einen Splitter in meinem Bein", sagt Jewgeni Samarjan.

Das Schrapnell hat seine Tochter Wladislawa am ganzen Körper getroffen. Es wurde später im Krankenhaus entfernt, aber die schmerzhafte Prozedur dauerte lange. Nach Angaben des Vaters des Mädchens waren es so viele Schrapnelle, dass man sie nicht einmal zählen konnte. Beide hatten jedoch Glück, dass sie am Leben blieben ‒ der ältere Kostenko und seine Tochter Anna, die ihnen Gesellschaft leisteten, starben auf der Stelle.

Unter den Opfern am Kinderstrand war auch die 24-jährige Anwohnerin Anastasia Ruban. In einem Gespräch mit RT erzählte sie detailliert, wie sich alles zugetragen hat. Ihre Geschichte bildete die Grundlage für einen Bericht der Ständigen Vertretung Russlands beim UN-Sicherheitsrat.

Als die ukrainische Armee mit dem Beschuss der Stadt begann, erholte sich Anastasia gerade mit ihrem gleichaltrigen Freund Denis und ihrem zweijährigen Sohn Maxim am Strand. Eine der Granaten explodierte in der Nähe der beiden.

"Denis schaffte es, mich und Maxim mit sich selbst zu decken", erinnert sich Anastasia. Sobald sich alles gelegt hatte, nahm ich meinen Sohn auf den Arm und rannte vom Strand weg. Alles um uns herum war in Rauch gehüllt, und die blutigen Körper der Kinder lagen auf dem Boden. Denis lag immer noch da.

Denis überlebte ‒ die Ärzte mussten mehrere Stunden lang um sein Leben kämpfen. Er wurde am Kopf verwundet, sein ganzer Körper war von Granatsplittern durchbohrt. Anastasia selbst wurde am Oberschenkel und am Arm verwundet. Selbst eine langwierige Behandlung half nicht ‒ sie braucht immer noch medizinische Versorgung und eine teure Operation.

Auch Miroslawa Sjusja kam an jedem sonnigen Tag mit ihrer achtjährigen Tochter zum Badeort. Die Frau war im Wasser und das Mädchen am Ufer, als die erste Granate fiel.

"Ich hörte ein sehr scharfes Geräusch. Keiner hat etwas bemerkt. Dann war es still. Eine Zeit lang passierte nichts. Und dann fielen Granatsplitter von oben ins Wasser und auf den Strand, und das Wasser begann rundherum zu kochen. Ich erinnere mich an meinen Gedanken, dass ich tauchen sollte, denn im Wasser fliegen die Splitter nicht so schnell", sagte Miroslawa gegenüber RT.

Dann gab es Rauch und Schreie. Miroslawa stieg aus dem Wasser und rannte zu dem Ort, an dem sie ihre Tochter zuletzt gesehen hatte. Nach eigenen Angaben rannte sie und fragte sich, wie sie ihr Kind wiedersehen würde.

Das Mädchen sah unverletzt aus, aber wie sich später herausstellte, konnte es nur durch ein Wunder überleben: Einer der Splitter drang in ihre Brust ein und kam wie durch ein Wunder wieder heraus, ohne ihr Herz und ihre Lunge zu beschädigen. Nach der Behandlung und einer Physiotherapie geht es dem 16-jährigen Mädchen heute wieder gut.

Nicht nur Urlauber am Strand hatten an diesem tragischen Tag zu leiden. Der 12-jährige Nikita Braslawets hatte im Stadion der Stadt sein Fußballtraining.

"Der Junge, der neben meinem Sohn stand, wurde sofort getötet. Nikita wurde direkt in die Lunge geschossen. Ich wusste zuerst nicht, wo mein Sohn war. Es gab keine Kommunikation, keine Informationen. Dann rief das Krankenhaus an und informierte mich", sagte Olga, die Mutter des Jungen.

Aus der Sicht der Augenzeugen

Die 65-jährige Tatjana kam zum Strand nach den Explosionen, aber was sie sah, macht sie immer noch fassungslos.

"Ich war zu Hause, als die Explosion stattfand. Die Druckwelle brachte alles in der Wohnung zum Klingen. Meine Nachbarn und ich rannten nach draußen und liefen sofort zum Strand, um die Kinder zu retten, und da... Es gab so viele Verletzte und Tote! Die Explosion war so stark, dass sogar die Fenster in den Erdgeschossen der nächstgelegenen Häuser herausgesprengt wurden. Die Wucht des Aufpralls war so groß", sagte Tatjana.

Laut Tatjana wird der Strand am Ufer des Flusses Krynka als Kinderstrand bezeichnet, weil er flach ist und einen guten Zugang zum Wasser hat. Deshalb lassen Eltern ihre Kinder dort allein schwimmen.

"Ich komme gern allein hierher, setze mich auf eine Bank und atme die Luft ein", zeigte Tatjana den RT-Korrespondenten ihre Lieblingsbank am Strand unter einem der Bäume, an denen vor acht Jahren 13 Menschen ihr Leben verloren. Jedes Jahr kommen am Tag der Tragödie Menschen an den Strand und bringen Spielzeug und Blumen mit, sagt sie.

Walentina Iwanowna lebt ebenfalls in der Nähe des Strandes. Normalerweise ruhen sich die Menschen dort mit ihren Kindern nach der Arbeit aus, sagte sie gegenüber RT. An diesem Tag beschloss die Frau, einen Spaziergang zum Strand zu machen.

"Es waren so viele Menschen dort! Ich stand fünf Minuten lang und schaute dann nach oben: Die Ballons kamen herunter. Es war zu spät, um irgendwohin zu gehen. Ich war so niedergeschlagen", erinnert sich die 79-Jährige.

Sie erlitt Schrapnellwunden am Rücken und verlor viel Blut. Es dauerte fast ein Jahr, bis sie sich erholt hatte. Nach dem Vorfall hat Walentina Iwanowna Angst, auf die Straße zu gehen, sie zittert bei lauten Geräuschen.

Ausgebrannte Erde verrät die Abschussstelle

Zunächst wurde angenommen, dass Sugres von der Luftwaffe beschossen wurde. Zeugen der Tragödie sahen an diesem Tag ein Flugzeug am Himmel fliegen, und lange Zeit waren sich alle sicher, dass es dasjenige war, das zugeschlagen hatte. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Beschuss mit einem "Smertsch"-Mehrfachraketenwerfer erfolgte, so Rechtsanwalt Witali Galachow gegenüber RT. "Zunächst studierten wir das Foto- und Videomaterial, das wir im Internet fanden. Wir haben die Orte der Einschläge kartiert. Dann sind wir an den Ort des Geschehens gereist und haben die Betroffenen befragt", erklärt Galachow.

Der von ihm gegründete Verein "Gerechte Verteidigung" identifizierte vier Zonen, in denen die "Smertsch" lokalisiert waren. Ihre Reichweite beträgt zwischen 20 und 70 Kilometern. Beim Studium von Satellitenkarten wurde der Standort von drei MLRS ermittelt. Auf den Bildern wurde ein Feld in der Nähe gefunden. Die verbrannte Spur darauf zeigt deutlich, in welche Richtung die Schüsse abgefeuert wurden. "Dann haben wir im Internet recherchiert, welche Einheit das getan haben könnte. Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass der Beschuss von der 1. Division des 107. Regiments für MLRS-Artillerie unter dem Kommando von Oberst Kelembet durchgeführt wurde", fügte Galachow hinzu.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden zunächst an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag weitergeleitet. Von dort gab es jedoch keine Reaktion. Mit dem Beginn der russischen Militäroperation und dem Wechsel des Staatsanwalts wurden die Weigerungen, das Material anzunehmen, immer vehementer. "Die Staatsanwaltschaft steckt mit den ukrainischen Ermittlern unter einer Decke", sagte Galachow dem TV-Sender Swesda. Jetzt setzen Witali und seine Kollegen auf ein internationales Tribunal.

