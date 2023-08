"Klimaaktivisten" legen Schiffsverkehr auf dem Rhein lahm

"Bewegungsfreiheit für Menschen statt für Öltanker" – unter diesem Slogan haben "Klimaaktivisten" in Basel gegen den Transport von Treibstoff auf dem Rhein protestiert. Damit niemand zu Schaden kommt, stoppte die Baseler Polizei den gesamten Schiffsverkehr auf dem Fluss.

Quelle: www.globallookpress.com © Fabrice COFFRINI / AFP

Die Schweizer Polizei hat wegen einer Protestaktion von "Klimaaktivisten" den Schiffsverkehr auf dem Rhein gestoppt. Ein Sprecher der Kantonspolizei in Basel sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP: "Der Schiffsverkehr ist momentan und bis auf Weiteres eingestellt; rund ein Dutzend Schiffe sind davon betroffen." Wichtigstes Anliegen der Polizei sei es, dass niemand zu Schaden komme. Auf deutscher Seite wurden zunächst keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr gemeldet. Die Proteste richteten sich gegen den Transport von Treibstoff auf dem Rhein. Laut Polizei sollen etwa zehn Personen beteiligt gewesen sein. Wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA meldete, seilten sich sechs von ihnen von der Dreirosenbrücke im Zentrum von Basel ab. Sie befestigten dort ein Stoppsignal und ein Transparent mit der vielsagenden Aufschrift "Bewegungsfreiheit für Menschen statt für Öltanker". Mehr zum Thema - Nach Flughafenblockade: Transsexueller Klimakleber hat Angst vor dem Männerknast

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.