Ukrainischer Dreizack an "Mutter-Heimat-Statue" in Kiew angebracht

Die Regierung in Kiew hat das ukrainische Wappen an der "Mutter-Heimat-Statue" anbringen lassen, die seit ihrer Erbauung im Jahr 1981 das Wappen der UdSSR trug. Das Denkmal selbst soll nun umbenannt werden – es wird den Namen "Mutter Ukraine" tragen.

Quelle: AFP © Roman PILIPEY

In der Ukraine geht die Kampagne gegen die eigene Geschichte als Teil der Sowjetunion und Russlands weiter. In Kriegszeiten halten die Behörden es für eine der dringendsten Aufgaben, Denkmäler für russische Schriftsteller abzureißen sowie Städte und Straßen umzubenennen. An der "Mutter-Heimat-Statue" in Kiew wurde nun ein Dreizack angebracht, der das Wappen der UdSSR ersetzt. Das Wappen der Ukraine stellt einen goldenen Dreizack auf blauem Wappenschild dar. Die Nachrichten- und Analyse-Webseite Strana.ua schreibt: "Das ukrainische Wappen – ein Dreizack – ist am Morgen an der Mutter-Heimat-Statue in Kiew installiert worden." Überdies wies die Agentur darauf hin, dass die Installationsarbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet, dass die am Samstag begonnenen Arbeiten aufgrund der schlechten Wetterbedingungen auf Sonntag verschoben worden seien. Kiew will Wahrzeichen für den Sieg über die Nazis umbenennen Im Juli 2022 hatte der damalige ukrainische Kulturminister Alexander Tkatschenko erklärt, dass die Bürger des Landes für die Entfernung des Wappens der UdSSR auf dem Schild des Denkmals gestimmt hätten. Laut den Ergebnissen einer elektronischen Umfrage, die über die landesweite App Dija (Handlung) durchgeführt wurde, sprachen sich 85 Prozent der Abstimmenden dafür aus, das Wappen durch das ukrainische zu ersetzen. Die Demontage von Denkmälern, die mit der sowjetischen Geschichte in Verbindung stehen, und die Umbenennung von Straßen begann in der Ukraine im Jahr 2015, nach der Verabschiedung des Gesetzes über die sogenannte "Entkommunisierung". Neuerdings kämpfen die Behörden des Landes aber nicht mehr nur gegen die sowjetische Geschichte, sondern auch gegen alles, was mit Russland zu tun hat. Im Zuge der "Derussifizierung der Bibliotheken" wurden bereits 11 Millionen Bücher entfernt. Der russische Außenminister Sergei Lawrow merkte an, dass die ukrainischen Behörden seit vielen Jahren einen Kurs der aggressiven Derussifizierung und Zwangsassimilierung verfolgten. Mehr zum Thema - Wie die Ukraine ihre Geschichte tilgt – Demontage des Sowjetwappens an Kiewer Wahrzeichen beginnt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.