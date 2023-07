Frankreich will Verkauf von Feuerwerkskörpern am Nationalfeiertag verbieten

Laut Premierministerin Élisabeth Born dürfen in Frankreich während der Feierlichkeiten zum Tag der Bastille nur Fachleute Feuerwerkskörper kaufen. Die Behörden haben weitere Sicherheitsmaßnahmen versprochen, um weitere Unruhen zu verhindern.

Quelle: AFP © RICHARD BOUHET

Wie die französische Premierministerin Élisabeth Borne mitgeteilt hat, dürfen die Franzosen am 14. Juli, dem Tag der Bastille, keine Feuerwerkskörper kaufen oder mit sich bringen. Die Beschränkungen folgen auf die massiven Ausschreitungen, bei denen Jugendliche im ganzen Land pyrotechnische Gegenstände auf die Polizei abgefeuert haben. In einem Interview mit Le Parisien räumte Borne ein, dass eine Reihe von Beamten und Bürgern die Sorge geäußert hätten, dass die Unruhen, die anscheinend abflauen, am Nationalfeiertag wieder aufflammen könnten. Um dies zu verhindern, werde die französische Regierung "massive" Maßnahmen ergreifen, um "die Franzosen zu schützen", erklärte sie und fügte hinzu, dass am Sonntag ein Erlass veröffentlicht werde, der den Verkauf von Feuerwerkskörpern verbiete. Sie fügte hinzu: "Nur Fachleute, die das Feuerwerk in den Gemeinden organisieren, werden es kaufen können." Am Donnerstag versicherte der Regierungssprecher Olivier Véran, die Behörden würden "alles tun, um die Sicherheit und die öffentliche Ruhe" am Bastille-Tag zu gewährleisten. Er schloss auch die Möglichkeit nicht aus, dass der Nationalfeiertag in diesem Jahr aufgrund der Unruhen abgesagt wird. Zwei Wochen schwere Krawalle: Frankreich eine "Nation der Brutalität" geworden Die Unruhen begannen Ende letzten Monats, nachdem ein Polizeibeamter am 27. Juni in einem Vorort von Paris den Teenager Nahel Merzouk erschossen hatte. Der 17-Jährige hatte offensichtlich versucht, wegzufahren, nachdem er von der Polizei angehalten worden war. Der Beamte wurde bald darauf in Gewahrsam genommen und wegen Mordes angeklagt. In den darauffolgenden Tagen kam es zu Ausschreitungen, bei denen Jugendbanden mit der Polizei zusammenstießen, sie mit Steinen und Molotowcocktails bewarfen und Feuerwerkskörper als improvisierte Waffen einsetzten. Infolgedessen wurden über 4.000 Personen festgenommen, darunter rund 1.200 Minderjährige. Mehr zum Thema – "Unruhen sind Guerillakrieg" – Französischer Parlamentarier für Austritt aus Schengen-Abkommen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.