Vučić: Kosovo-Chef Kurti plant Angriff auf Serben zur gleichen Zeit wie die ukrainische Offensive

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić warnt vor einer geplanten Eskalation im Kosovo, die mit weiteren offensiven Operationen der ukrainischen Streitkräfte einhergehen soll. Zuvor hat er Kosovo wiederholt vorgeworfen, die Serben gegen die in der Region stationierte KFOR-Truppe aufhetzen zu wollen.

Quelle: Gettyimages.ru © Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket

Der Premierminister des teilweise anerkannten Kosovo, Albin Kurti, soll einen neuen Angriff auf die Serben planen, der zur gleichen Zeit beginnt wie eine Reihe größerer Operationen Kiews im Rahmen der Gegenoffensive der ukrainischen Truppen. Dieser könnte noch vor dem NATO-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli beginnen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić im TV Prva. Er erklärte: "Ich erwarte jetzt eine große Offensive der Ukraine in zwei Richtungen – eine in Richtung Bachmut [Artjomowsk] und die andere, viel bedeutendere, in Richtung Energodar und Melitopol. Ich glaube, sie haben mehrere Dutzend Brigaden. … Wenn das beginnt, werden Sie eine Offensive von Kurti im Kosovo sehen." Vučić sagte, die Ukraine betrachte die Gegenoffensive als einen Schritt, der den Verlauf des Konflikts ändern und es dem Land ermöglichen werde, "ein Ticket für den NATO-Beitritt" zu erhalten. Dies sei im Vorfeld des Gipfels der Nordatlantischen Allianz am 11. und 12. Juli in Vilnius von besonderer Bedeutung. Unruhepol Kosovo: NATO will KFOR-Truppe um 700 Soldaten aufstocken Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte das Beitrittsersuchen des Landes zur NATO am 30. September 2022 unterzeichnet, nachdem der Kreml die Verträge über die Eingliederung der Gebiete DVR, LVR, Cherson und Saporoschje in Russland unterzeichnet hatte. Im Mai äußerte der ukrainische Präsident die Erwartung, Kiew wolle auf dem NATO-Gipfel im Juli in Vilnius "etwas mehr" hören als nur Worte über die "offenen Türen" des Bündnisses. Der Kreml nannte die Verhinderung eines NATO-Beitritts der Ukraine als eines der Ziele der militärischen Sonderoperation. Anfang Juni ging die ukrainische Armee in die Offensive. Bloomberg und CNN schrieben, dass die ukrainischen Streitkräfte nur nach Schwachstellen in der russischen Verteidigung suchten und das Geschehen in Wirklichkeit eher als "Schlachtfeldaufklärung" zu bezeichnen sei. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass die ukrainische Offensive an allen Fronten zurückgeschlagen wurde. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Verluste der ukrainischen Streitkräfte als katastrophal. Zuvor hatte Vučić Bedenken geäußert, dass eine weitere Eskalation in der Ukraine "noch bevorsteht" und er besorgt sei. Er brachte die Geschehnisse in der Ukraine mit dem zunehmenden Druck auf Serbien in der Frage der Sanktionen gegen Russland in Verbindung und erinnerte daran, dass Belgrad seit fast anderthalb Jahren keine restriktiven Maßnahmen gegen Moskau verhängt habe, und dies "selbstbewusst, stark, entschlossen und verantwortungsvoll". Der serbische Präsident hat auch Kurti wiederholt vorgeworfen, die Serben gegen die KFOR [Kosovo Force, die internationale Truppe unter Führung der NATO, die für die Stabilität im Kosovo zuständig ist] ausspielen zu wollen. Ende Mai erklärte das serbische Staatsoberhaupt: "Alles wegen [Kurtis] Wunsch, einen großen Konflikt zwischen den Serben und der NATO zu provozieren. Er allein ist schuld an allem, was passiert, wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, dass er nichts damit zu tun hat." Mehr zum Thema - Serbiens Präsident Vučić beklagt sich über 200 Todesdrohungen pro Tag

