Deutet ein hartes Vorgehen gegen die NATO-Opposition in Moldawien auf einen neuen Konflikt hin?

Von George Trenin

In Moldawien ist ein Konflikt zwischen den staatlichen Behörden und der autonomen Region Gagausien ausgebrochen, wo im vergangenen Monat Wahlen stattfanden. Beunruhigt über die Tatsache, dass bei der Stichwahl zwei als Moskau-freundlich geltende Kandidaten gegeneinander antraten, leiteten die moldawischen Behörden acht Verfahren wegen des Verdachts der illegalen Finanzierung gegen diese Kandidaten ein und untersuchten die Aktivitäten der gagausischen Wahlkommission. Vorwürfe von Wahlverstößen und Drohungen, dass die Wahlergebnisse von Moldawien nicht anerkannt würden, haben die Behörden der Autonomen Region zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasst. Ende Mai stellten gagausische Politiker den Zentralbehörden ein Ultimatum und einige äußerten sogar ihre Bereitschaft, ein Referendum über die Unabhängigkeit der Region abzuhalten.

Was hat den Konflikt zwischen den zentralen und regionalen Behörden Moldawiens verursacht? Und kann sich der direkte Nachbar der Ukraine, Gagausien, wirklich von Moldawien lösen?

Wer sind die Gagausen und was ist Gagausien?



Die Gagausen sind eine relativ kleine ethnische Gruppe, die ungefähr eine Bevölkerung von 250.000 Menschen umfasst, von denen die meisten in Moldawien leben. Historiker haben keine einheitliche Meinung über ihre Herkunft, aber mit Sicherheit ist bekannt, dass das gagausische Volk aus dem Balkan in sein heutiges Territorium einwanderte, auf der Flucht vor den vielen Kriegen, die den Balkan im 19. Jahrhundert erschütterten. Die Gagausen sind orthodoxe Christen, ihre Sprache gehört jedoch zur türkischen Sprachfamilie. Ethnisch gesehen stehen die Gagausen den Bulgaren näher als den Moldawiern und Rumänen, die den größten Teil der Bevölkerung Moldawiens ausmachen.

Dieser Umstand spornte das gagausische Volk – das selbst zur Zeit der Sowjetunion nie eine unabhängige Republik oder autonome Region hatte – dazu an, einen eigenen Staat zu gründen. Als das sowjetische Moldawien 1989 den Kurs der Unabhängigkeit und Vereinigung mit Rumänien einschlug, erklärte das gagausische Volk seine Autonomie.

Im Jahr 1990 lehnten die Gagausen – zusammen mit den Transnistriern – den pro-westlichen und pro-rumänischen Kurs Moldawiens ab. Pläne für eine Vereinigung Moldawiens mit Rumänien lösten einen Konflikt aus und die beiden Regionen beschlossen, sich abzuspalten und für unabhängig zu erklären.

Während sich Transnistrien in einen langanhaltenden bewaffneten Konflikt zur Verteidigung seiner Unabhängigkeit verwickelte – und infolgedessen zu einem nicht anerkannten Staat wurde –, erklärte sich Gagausien nach einer fünfjährigen politischen Krise bereit, eine autonome Region innerhalb Moldawiens zu bleiben. Russland und die Türkei halfen bei diesem Übergang und agierten als Vermittler. Diese Diplomatie und die Akzeptanz der ausgehandelten Lösung wandten sich jedoch letztendlich gegen Gagausien. Etwa 30 Jahre nach der Unterzeichnung der Abkommen mit Moldawien waren die Behörden der autonomen Region alarmiert, dass Chișinău den Pakt womöglich nicht mehr einhalten und kündigen würde.

Autonomie im Belagerungszustand



"Wir sehen, dass die Autorität von Gagausien immer weiter geschwächt wird und wir können nicht länger tatenlos zusehen", sagte der Vorsitzende des gagausischen Parlaments, Dmitri Konstantinow, am 24. Mai. Gleichzeitig forderte er eine rechtliche Bestätigung des Autonomiestatus der Region in Moldawien.

Auslöser der Situation war die harte Reaktion der moldawischen Behörden auf die Wahlen in Gagausien, die im Mai stattfanden. Die Spitzenkandidaten, die in der Stichwahl antraten, kritisierten beide den aktuellen politischen Kurs, den Chișinău verfolgte, und schlugen eine Vertiefung der Beziehungen zu Russland vor.

Einer der beiden Kandidaten war Grigori Uzun – ein Mitglied der Partei der Sozialisten der Republik Moldawien (PSRM), der vom Vorsitzenden der Partei, dem ehemaligen Präsidenten der Republik Moldawien, Igor Dodon, unterstützt wurde. Uzun sagte:

"Gagausien hat sich schon immer für den Ausbau der Beziehungen zu seinen östlichen Nachbarn interessiert, aber die derzeitigen moldawischen Behörden streben ausschließlich eine Partnerschaft mit dem Westen an und sehen keine anderen Optionen. Aber das ist der falsche Ansatz."

In einem Interview vor der Wahl fügte Uzun außerdem hinzu, dass Moldawien und Russland eine gemeinsame Geschichte, Religion und Kultur hätten und die beiden Länder "einfach befreundet sein müssen."

In der Stichwahl übertraf die Gegnerin von Uzun, die 34-jährige Jewgenia Guțul, ihn mit vier Prozent der Stimmen und gewann somit die Wahl. Die gewählte Vorsitzende äußerte auch ganz klar ihre Position gegenüber Russland. Sie erklärte deutlich, dass ihre Partei, ȘOR, eine "pro-russische Partei" sei. Und sie versprach, ein Büro für die Repräsentation der gagausischen Autonomie in Moskau zu eröffnen und den Export landwirtschaftlicher Produkte nach Russland freizugeben.

Für die derzeitigen Staatslenker Moldawiens, die aktiv einen pro-rumänischen und pro-westlichen Kurs unterstützen, sind derartige Ansichten des Oberhaupts einer seiner Regionen absolut inakzeptabel. Moldawien zögerte nicht, dies auch im Wahlkampf zum Ausdruck zu bringen.

Am Vorabend der Wahlen für das Amt des Baschkan – des Gouverneurs von Gagausien, dem höchsten politischen Amt in der Region – durchsuchten Strafverfolgungsbehörden wiederholt die Büros der Kandidaten und Mitglieder der Oppositionspartei ȘOR. Nachdem der Wahlsieg von Guțul bekannt gegeben worden war, durchsuchten Mitglieder des Nationalen Zentrums für Antikorruption (NAC) das Gebäude der Zentralen Wahlkommission in der gagausischen Hauptstadt Comrat. Berichten zufolge suchte die Antikorruptionsbehörde bei den Durchsuchungen am 16. Mai nach Materialien, mit denen "Wählerbestechung" bestätigt werden sollte.

Unmittelbar nach den Wahlen in Gagausien äußerte der moldawische Premierminister, Dorin Recean, dass diese Wahl nicht als legitim anerkannt werden sollte. Darüber hinaus sagten Abgeordnete der regierenden Partei der Aktion und Solidarität (PAS), dass die gewählte Baschkan – die Ministerpräsidentin – Jewgenia Guțul kein Mitglied der moldawischen Regierung würde, da sie dort nicht gebraucht werde. Ein paar Tage später erklärte die moldawische Präsidialverwaltung dennoch, dass Präsidentin Maia Sandu, unter Einhaltung aller rechtlichen Verfahren, ein Dekret unterzeichnen werde, durch das die gewählte Ministerpräsidentin von Gagausien Teil der moldawischen Regierung werde. Dies minderte jedoch nicht die negative Stimmung, die durch die früheren Aussagen und Maßnahmen der moldawischen Behörden hervorgerufen worden war.

Ein nationales Problem



Der Konflikt eskalierte in der Folge weiter. Am 21. Mai veranstalteten Vertreter der Partei ȘOR und lokale Aktivisten mehrere Kundgebungen in Comrat, um die Wahlergebnisse als legitim einzufordern. Sie forderten, dass die Behörden damit aufhören sollten, Druck auf die Opposition, die Medien und all diejenigen auszuüben, die Kritik an der Zentralpartei und an Präsidentin Maia Sandu üben. Sie forderten die Wahrung der Neutralität Moldawiens und die Einstellung des Prozesses zum Austritt aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), in der sich die ehemaligen Sowjetrepubliken zusammengeschlossen haben. Am selben Tag kündigte der Parteichef von ȘOR, Ilan Șor, Kundgebungen in drei Städten an – in Bălți, Comrat und Orhei –, bei denen ein "Referendum über den externen Vektor des Landes" vorgeschlagen werden sollte. Das starke Engagement der Partei ȘOR in der Regionalfrage hängt nicht nur mit der Tatsache zusammen, dass ihr Kandidat die Wahl in Gagausien gewonnen hat. Es hat auch viel mit dem beispiellosen Druck zu tun, dem diese Partei in letzter Zeit ausgesetzt war.

Nur vier Tage vor der Wahl begann das Gericht mit dem Verfahren zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Partei ȘOR. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts sollte das Schicksal der Oppositionspartei besiegeln und darüber entscheiden, ob eine Partei zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte des Landes abgewickelt werden muss.

Zunächst hatte das Gericht angekündigt, die Anhörung zu dem Fall für den 17. Mai anzusetzen.

Seitdem wurde diese Anhörung jedoch mehrmals verschoben. Schließlich gaben die Richter bekannt, dass man die Anhörung auf den 12. Juni verschieben würde.

Tatsächlich hatte die moldawische Regierung letztes Jahr bei Gericht Beschwerde eingelegt, um die Verfassungsmäßigkeit von ȘOR zu überprüfen, doch das Gerichtsverfahren war nur wenige Tage vor der Stichwahl eröffnet worden. Nach Angaben der Oppositionsführer lag dies daran, dass ȘOR die Proteste gegen steigende Lebensmittel- und Treibstoffpreise unterstützte und auch anführte. Die Opposition kritisierte die Regierungskoalition dafür, dass sie mit Russland keine günstigeren Preise für Rohstoffe aushandeln wollte.

Doch trotz des zunehmenden Drucks auf die Opposition in Gagausien und Moldawien stellte die regierende Partei PAS keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Gouverneurs in Gagausien auf.

"Gagausien ist eine Region, die traditionell enge Beziehungen zu Russland pflegt und dem von Chișinău erklärten europäischen Integrationskurs weitgehend gleichgültig gegenübersteht. Daher ist es offensichtlich, dass der Kandidat der PAS die Mindestanzahl an Stimmen erhalten hätte, bestenfalls 100 oder 200", sagte Sergey Manastyrli, Leiter des Balkan-Zentrums für Analyse, Forschung und Prognose in Chișinău, gegenüber dem russischen Onlineportal RBC.

Die Europäische Union versucht ebenfalls Druck auf jene Parteien in Moldawien auszuüben, die pragmatische Beziehungen zu Russland befürworten. Vor kurzem hat die EU damit begonnen, eine "schwarze Liste" moldawischer Oppositioneller und Oligarchen zu erstellen. Gegen fünf moldawische Staatsbürger stehen Sanktionen an und ihre Vermögenswerte wurden eingefroren. Allen wird vorgeworfen, die Russische Föderation zu unterstützen. Angeführt wird die Liste vom Vorsitzenden der Partei ȘOR, Ilan Șor, der stellvertretenden Vorsitzenden Marina Tauber und dem ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Partei Moldawiens, dem Oligarchen Vladimir Plahotniuc.

Die "fünfte Kolonne"

Pro-russische Stimmungen in Gagausien und Moldawien im Allgemeinen werden weitgehend von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt – und dabei geht es nicht nur um ermäßigte Preise für Energieressourcen, die Moskau befreundeten Staaten traditionell anbietet.

Russland war schon immer der wichtigste Exportmarkt der Autonomen Region, vor allem für Produkte der Weinindustrie. Während die Einfuhr von Produkten aus Moldawien Beschränkungen unterliegt, haben Produkte aus Gagausien einen leichteren Zugang zum russischen Markt. Die Regierungspartei Moldawiens lehnt jedoch jegliche gemeinsamen Projekte mit Russland ab und versucht, die Kontakte zwischen der autonomen Region und Russland zu unterbinden. Anscheinend hat Chișinău völlig andere Ansichten über die Pro-Moskau-Sympathien Gagausiens.

Angesichts der jüngsten Skandale hatte auch der Leiter der gagausischen Gemeinschaft der Republik Moldau, Nikolai Terzi, ein Mitspracherecht in dem Konflikt. Er warf der moldawischen Präsidentin Maia Sandu vor, alle gagausischen Einwohner als "fünfte Kolonne Russlands" zu betrachten.

"Ich habe versucht, eine Reihe von Vorschlägen zu unterbreiten, um die Zentralregierung und die autonome Region Gagausien näher zusammenzubringen, um an der Entwicklung und Stärkung des Staates Moldawien zu arbeiten und Wege zu finden, die Positionen der Zentralregierung in der Region zu stärken. Aber ich wurde von der Präsidentin sabotiert, die sagte, dass Gagausien jemandes 'fünfte Kolonne' sei. Auf meine Frage, ob dies für ganz Gagausien zutreffe, erhielt ich eine bejahende Antwort", sagte Terzi.

Der Vorsitzende der Volksversammlung von Gagausien, Dmitri Konstantinow, erklärte, er habe Präsidentin Maia Sandu einmal gefragt, warum sie es nicht eilig habe, Gagausien zu besuchen. Laut Konstantinow war ihre Antwort:

"Wir wissen, dass Sie auf die Ankunft der Russen warten."

Der frühere Ministerpräsident von Gagausien, Michail Formuzal, ist aufgrund der begrenzten Autorität von Jewgenia Guțul skeptisch, was ihre Fähigkeit angeht, Einfluss auf die aktuelle Situation zu nehmen.

"Auch wenn ihre Regierungsposition sie zu einem Teil der moldawischen Regierung macht, wird sie dort ein rein dekoratives Element sein. Sie kann sprechen und Einwände erheben, aber sie hat nur eine Stimme, während die Regierung aus 21 Personen besteht", hielt Formuzal fest. Zudem fügte er hinzu, dass "Gagausien keine wirkliche Autonomie hat, da Chișinău jedes Ministerium kontrollieren kann." Gagausien könne sich nur zu Problemen äußern, die innerhalb seiner territorialen Zuständigkeit lägen. Er erwähnte auch, dass Chișinău den Behörden in Comrat mit einer Kürzung der Mittel für den Straßenbau drohen könnte:

"Chișinău wendet solche Methoden an, unabhängig von der Regierung, die gerade an der Macht ist. Das passierte auch, als ich der Ministerpräsident von Gagausien war. Einige Ministerpräsidenten von Moldawien haben Comrat überhaupt kein Geld für den Straßenbau zur Verfügung gestellt."

Bisher ziehen es die moldawischen Behörden vor, der wachsenden Unzufriedenheit in Gagausien durch die Finanzierung zahlreicher pro-westlicher NGOs und Massenmedien entgegenzuwirken, anstatt wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Laut Formuzal würden zu diesem Zweck beispiellose Geldbeträge bereitgestellt.

"Diese Medienressourcen erhalten Millionen von moldawischen Lei an Fördermitteln. Chișinău wirft wahnsinnige Summen an Geld dafür auf! Diese Medien kritisieren scharf die pro-russischen Ansichten der Mehrheit der gagausischen Bevölkerung, schlagen den Beitritt zur Europäischen Union vor und setzen sich für 'europäische Werte' ein. Sie sind sehr zielorientiert und systematisch in ihrer Arbeit, die sowohl in russischer als auch in gagausischer Sprache verbreitet wird. Das Personal wird aus Einheimischen rekrutiert. Im Allgemeinen sind sie sehr erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass wir in weiteren acht bis zehn Jahren solch intensiver Arbeit möglicherweise einen pro-westlichen Ministerpräsidenten in Gagausien haben werden."

Dennoch glaubt Formuzal, dass die Menschen in Gagausien derzeit kein Interesse an der pro-europäischen Agenda der Regierungspartei haben, da der Lebensstandard sinke.

"Die Bewohner von Gagausien erinnern sich daran, das ein Kubikmeter Gas früher sechs Lei kostete, als die Regierenden in Chișinău einen Weg fanden, mit Russland auszukommen. Aber jetzt muss man 30 Lei pro Kubikmeter bezahlen. Wie kann man den Menschen unter solchen Umständen die Vorteile liberaler demokratischer Reformen erklären? Werden sie ihre Lebensqualität verbessern? Absolut nicht!"

Formuzal stellte außerdem fest, dass "die Menschen nichts Positives aus Chișinău kommen sehen und man der Zentralregierung daher äußerst negativ gegenübersteht."

Was kommt als nächstes?

Am 27. Mai fand in Comrat ein großer Kongress öffentlicher Vertreter von Gagausien statt. An der Veranstaltung nahmen lokale Parlamentsabgeordnete der aktuellen und früheren Versammlungen, Bürgermeister, Gemeinderäte, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und das Oberhaupt der autonomen Region teil.

Der Kongress warf den Zentralbehörden unter der Führung von Präsidentin Maia Sandu vor, die Situation eskalieren zu lassen, die Rechte der gagausischen Einwohner zu verletzen, Konflikte zu provozieren und eine Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen. Sogar die derzeitige Gouverneurin von Gagausien, Irina Vlah, der oft übermäßige Sympathie gegenüber den Zentralbehörden vorgeworfen wird, äußerte sich ziemlich hart:

"Zum ersten Mal in all den Jahren, in denen Gagausien existiert, eskaliert die Zentralregierung die Situation kontinuierlich, provoziert Konflikte und hetzt das moldawische Volk gegen die Bewohner in der Gagausischen Autonomen Region. Die Partei PAS und Präsidentin Sandu, die ihren Personenkult weiterentwickeln will, haben mit ihrer Politik unsere moldawische Gesellschaft gespalten. Der Wunsch, die Autorität der autonomen Region einzuschränken, wird zu einem eskalierenden Konflikt zwischen den zentralen und regionalen Behörden führen. Ein Feuer zu entfachen ist einfach, es zu löschen ist viel schwieriger."

Im Anschluss an den Kongress wurde eine Resolution verabschiedet, die genaue Anforderungen an die Zentralbehörden festlegt. Die gewählten Vertreter des gagausischen Volkes forderten von Moldawien: dem Gesetz über den besonderen rechtlichen Status von Gagausien Verfassungsrang zu verleihen; den Autonomiestatus von Gagausien an die Gesetzgebung der Republik Moldawien anzupassen; die illegale Blockade des Rechts der Region auf Ausübung von Autorität gemäß dem Gesetz über den besonderen rechtlichen Status von Gagausien zu stoppen; und die Aufhebung gagausischer Gesetze vor den Gerichten Moldawiens zu beenden.

Darüber hinaus forderte der Kongress, dass Moldawien den Zolldienst, die Steueraufsicht und andere abgeschaffte regionale Strukturen wiederherstellt, den Staatsanwalt von Gagausien wieder als Mitglied des Obersten Staatsanwaltschaftsrates einsetzt und Gagausien eine Quote im Parlament einräumt – alles innerhalb von drei Monaten.

Die radikalste Forderung bestand darin, die Aktivitäten politischer Parteien zu verbieten, die eine Beendigung des Status von Moldawien als unabhängiger Staat vorschlagen. Dies ist ein klarer Fingerzeig auf die Regierungspartei und Präsidentin Maia Sandu, die wiederholt die Idee der Bildung eines einheitlichen Staates aus Moldawien und Rumänien unterstützt haben.

Die Resolution endete mit einer Warnung:

"Wir erklären, wenn die Zentralbehörden der Republik Moldawien weiterhin die legitime Anforderung ignoriert, die Kompetenz und Autorität von Gagausien zu respektieren und den politischen und rechtlichen Status der Autonomie in der Verfassung nicht gewährleistet, dann werden die zentralen Behörden der Republik Moldawien in vollem Umfang zur Verantwortung gezogen."

In der Resolution wurden die konkreten Maßnahmen, die die gagausischen Behörden ergreifen würden, nicht erwähnt. Aber in seiner Rede auf dem Kongress skizzierte der Abgeordnete Nicolai Dudoglo den möglichen Ausgang dieses Konflikts:

"Da jetzt alle Politiker in Gagausien vereint sind, kann Chișinău sie nicht für seine Interessen einsetzen. Wenn Chișinău seine bisherige Rhetorik fortsetzt und keinen Dialog mit den Genossen beginnt, sollten wir ein Referendum über die Unabhängigkeit von Gagausien abhalten. Dann ist es Zeit für eine Diskussion von Angesicht zu Angesicht."

Aus dem Englischen

George Trenin ist ein russischer Journalist und Politikwissenschaftler.

