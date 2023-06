Russische Streitkräfte halten Angriff in Richtung Süd-Donezk auf – 250 ukrainische Soldaten getötet

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die Verteidigung in Richtung Süd-Donezk zu durchbrechen, erfolglos waren. Nach Angaben des Ministeriums wurden über 250 ukrainische Soldaten getötet und 16 Panzer zerstört.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Die russischen Streitkräfte haben eine Offensive der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Nowodonezkoje und des landwirtschaftlichen Großbetriebs Oktjabr in Richtung Süd-Donezk erfolgreich zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Demnach habe das ukrainische Militär bis zu drei mit Panzern verstärkte taktische Bataillonsgruppen eingesetzt. Das Ministerium wies darauf hin: "Die Offensive des Gegners wird durch aktive Handlungen der Einheiten, Artilleriebeschuss und Luftangriffe des Truppenverbandes Ost erfolgreich zurückgehalten." Das Verteidigungsministerium betonte auch, dass die gestrigen Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die russische Abwehr zu durchbrechen, ebenfalls erfolglos waren. Das Ministerium präzisierte: "Als Ergebnis eines komplexen Feuerangriffs erlitt er (der Feind) erhebliche Verluste und wurde bis zum Morgen des 5. Juni auf seine ursprünglichen Positionen zurückgedrängt." Gleichzeitig mussten die ukrainischen Streitkräfte Verluste an Personal und Ausrüstung hinnehmen. Das russische Verteidigungsministerium stellte dies klar: "Allein die 31. mechanisierte Brigade der ukrainischen Streitkräfte, die in der Nähe der Siedlung Neskutschnoje angriff, verlor mehr als 250 Soldaten, 16 Panzer und 24 gepanzerte Kampffahrzeuge, darunter drei Bradley-Schützenpanzer." Russische Soldaten nahmen außerdem fünf ukrainische Kämpfer gefangen. Analyse Podoljaka zum Ukraine-Krieg: Kiew beginnt Offensive – Aufklärung durch Kampf auf breiter Front Aktive Kampfhandlungen und ein Versuch, die russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, wurden heute Nachmittag aus dem Gebiet Saporoschje gemeldet. Die ukrainischen Streitkräfte versuchten, in der Nähe der Dörfer Nowopol, Prijutnoje, Nowodarowka und Rownopol, nahe der Gebietsgrenze zur Volksrepublik Donezk, vorzurücken. Wie das russische Verteidigungsministerium zuvor mitgeteilt hatte, starteten die ukrainischen Streitkräfte am Morgen des 4. Juni eine groß angelegte Offensive an fünf Frontabschnitten in Richtung Süd-Donezk. Insgesamt setzte der Feind sechs mechanisierte und zwei Panzerbataillone ein. Die bevorstehende Gegenoffensive der Streitkräfte der Ukraine wurde sowohl in Kiew als auch im Westen wiederholt angekündigt. Eine der Stoßrichtungen soll das Gebiet Saporoschje sein, mit dem Ziel, die Küste des Asowschen Meeres zu erreichen, um den Landkorridor zur Krim zu kappen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, betonte, dass Moskau alle Äußerungen über eine bevorstehende Gegenoffensive aufmerksam verfolge und bei der Planung der Sonderoperation berücksichtige. Mehr zum Thema - Grünes Licht für Angriffe auf Moskau – Ein gefährlicher Blankoscheck aus USA

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.