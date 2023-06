Rund eine halbe Million Menschen bei Protestmarsch in Warschau

In Warschau findet am Sonntag eine Protestveranstaltung der Opposition statt, die vom ehemaligen Ministerpräsidenten und späteren Chef der EU-Kommission Donald Tusk organisiert wurde. Ersten Angaben zufolge nimmt rund eine halbe Million Menschen daran teil.

Quelle: AFP © WOJTEK RADWANSKI / AFP

In Warschau findet derzeit eine Großdemonstration der polnischen Opposition statt, an der nach Angaben der Organisatoren rund eine halbe Million Menschen teilnehmen. "Es sind etwa eine halbe Million Menschen auf dem Marsch. Wir sind eine halbe Million", erklärten sie. Einem Korrespondenten von RIA Nowosti zufolge verläuft die Kundgebung friedlich. Viele rufen regierungskritische Slogans. Die Menge ist eine Mischung aus politischer Opposition, LGBT- und Abtreibungsbefürwortern und Antiklerikalen – jeder marschiert mit seinen eigenen Forderungen. Polen hat die Jagd auf "russische Spione" eröffnet Organisiert wurde der Marsch von Donald Tusk, dem polnischen Oppositionsführer, Vorsitzenden der "Zivilen Koalition" und ehemaligen Chef der Europäischen Kommission. Das Datum der Veranstaltung war nicht zufällig gewählt: Am 4. Juni 1989 fanden in Polen die ersten sogenannten "teilweise freien" Parlamentswahlen statt. Anlass des Protests ist der Entwurf für ein neues Gesetz, das die Einsetzung einer Untersuchungskommission zur "russischen Einflussnahme" vorsieht. Kritiker werfen der PiS vor, sie wolle mit diesem Gesetz wenige Monate vor der Parlamentswahl Oppositionspolitiker wegen angeblicher "Russlandfreundlichkeit" an den Pranger stellen. Die Kommission soll prüfen, ob Amtsträger in den Jahren 2007 bis 2022 unter dem Einfluss Russlands Entscheidungen getroffen haben, die Polens Sicherheit gefährden. Polnische Medien sprechen von einer "Lex Tusk". Mehr zum Thema - Polens Produkt inmitten seines Wahljahres 2023: Reine Russophobie

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.