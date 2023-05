Eskalation im Kosovo: Polizei stürmt Kommunalverwaltung in serbischer Ortschaft

Im serbisch dominierten Norden Kosovos ist es am Freitag in mehreren Ortschaften zu Auseinandersetzungen zwischen den kosovarischen Polizei- und Sicherheitskräften gekommen, wobei in der Gemeinde Zvečan die Polizei unter Einsatz von Tränengas die Verwaltung stürmt. Die Armee Serbiens soll in Richtung Kosovo aufgebrochen sein.

Quelle: RT © RT Balkan

In der serbisch dominierten Gemeinde Zvečan im Kosovo kommt es aktuell nach Medienberichten zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der kosovarischen Polizei und den örtlichen Serben. Dabei soll die Polizei das Verwaltungsgebäude der Gemeinde erstürmen, die Bereitschaftspolizei setzt dabei Tränengas und Betäubungsgranaten ein. Nach Angaben des Korrespondenten von RT Balkan versuchten etwa zwanzig "Kosovo-Spezialkräfte" in das Gebäude zu gelangen. Die Serben, die sich zufällig vor dem Eingang befanden, hinderten sie jedoch daran, indem sie sich mit erhobenen Händen vor das Gebäude stellten. Daraufhin kam es zu einer Konfrontation zwischen den Bürgern und der Polizei. Schüsse waren zu hören. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt und Schüsse waren in der Nähe der Gemeinde Zvečan zu hören. Wegen Enthaltung bei Kosovo-Abstimmung – Kiew hat Ärger mit Belgrad heraufbeschworen Auch aus anderen Gemeinden im serbisch dominierten Norden Kosovos werden Auseinandersetzungen gemeldet. Außer in Zvečan sollen Angehörige der "Kosovo-Polizei" Verwaltungsgebäude auch in den serbischen Gemeinden Zubin Potok und Leposavic im Norden von Kosovo umstellt haben, woraufhin Alarmsirenen ertönten. Nach Angaben des serbischen Verteidigungsministers soll inzwischen die serbische Armee in Richtung Kosovo unterwegs sein. Um 15.14 Uhr Mitteleuropäischer Zeit meldete RT Balkan dann, dass die kosovarische Polizei Zvečan wieder verlassen hat. Mehr zum Thema - Vučić: Die EU erpresst Serbien – kein Ausweg mehr, außer sich den Forderungen zu beugen

