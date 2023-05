Probritische Partei in Nordirland vor Wahlniederlage

Die probritische Democratic Unionist Party (DUP) steht bei den Kommunalwahlen in Nordirland vor einer schweren Wahlschlappe. Nach Auszählung fast aller Sitze lag die katholisch-nationalistische Partei Sinn Féin mit 137 Mandaten klar in Führung.

Quelle: AFP © PRU/AFP

Bei der Kommunalwahl in Nordirland zeichnet sich ein deutlicher Sieg für die Partei Sinn Féin ab, die für eine Vereinigung mit dem EU-Nachbarland Irland eintritt. "Instagram-Diplomatie": Die britische Ex-Premierministerin besucht Taiwan Nach Auszählung fast aller Sitze lag die katholisch-nationalistische Partei mit 137 Mandaten klar in Führung. Die probritische Democratic Unionist Party (DUP) kam nur auf 118 Sitze. Die Wahlen fanden bereits am Donnerstag statt. Féin war bei den Parlamentswahlen in Nordirland im vergangenen Jahr erstmals stärkste Kraft geworden. Die Kommunalwahlen gelten auch als Test für die im März besiegelte Reform des Nordirland-Protokolls, durch das die Region Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und deshalb einige EU-Regeln einhalten muss. Die DUP lehnte die Reform ab und hoffte, ihre Position zu stärken, um auf Zugeständnisse zu drängen. Mehr zum Thema – Ausschreitungen in Nordirland vor Biden-Besuch – Mutmaßliche Rohrbomben gefunden

