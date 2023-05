CNN: Kommando- und Kontrollzentren in Kiew von russischen Luftangriffen getroffen

Das russische Militär habe Kommandozentralen in Kiew und andere wichtige Einrichtungen ins Visier genommen, so ein US-Militärbeamter gegenüber CNN. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Vortag erklärt, dass es einen Patriot-Luftabwehrkomplex in Kiew getroffen habe.

Quelle: Sputnik © Konstantin Michaltschewski

Die russischen Streitkräfte hätten Kommando- und Kontrollzentren in Kiew angegriffen, berichtete CNN unter Berufung auf einen US-Militärbeamten. Ihm zufolge führt das russische Militär weitere großangelegte Luftangriffe durch. Er fügte hinzu, dass die russischen Angriffe auch darauf abzielen würden, die ukrainischen Luftabwehrkräfte zu unterdrücken und zu stören. Am Tag zuvor, am 16. Mai, meldete die Militärverwaltung in Kiew und im Gebiet Kiew den Einsatz des Luftabwehrsystems. Lokale Medien berichteten, dass in Kiew starke Explosionen zu hören waren. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko gab es mehrere Explosionen im Bezirk Solomenski, wo ein Gebäude beschädigt wurde, und im Bezirk Schewtschenkowski seien Raketentrümmer auf das Gelände des Zoos gefallen. Auch in den Bezirken Obolonski und Darnizki seien herabfallende Trümmer gesichtet worden. Konaschenkow: US-Luftabwehrkomplex "Patriot" in Kiew von russischer Hyperschallrakete zerstört Nach Angaben des Leiters der Kiewer Militärverwaltung, Sergei Popko, war der Angriff auf die Stadt "in seiner Dichte außergewöhnlich". Er behauptete, dass "die maximale Anzahl von angreifenden Raketen" innerhalb eines kurzen Zeitraumes registriert worden sei. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrei Jermak, appellierte an die Einwohner Kiews, das Video der Luftabwehroperation nicht zu veröffentlichen. Am selben Tag teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass ein US-Patriot-Boden-Luft-Raketensystem in Kiew von einer Hyperschallrakete des Typs Kinschal getroffen worden sei. Eine Quelle von RIA Nowosti stellte am 17. Mai klar, dass der Treffer von einer russischen MiG-31K aus einem Hinterhalt heraus erfolgt sei. Das russische Verteidigungsministerium hatte wiederholt erklärt, dass es keine zivilen Ziele angreife. Als Ziele nannte es militärische Verwaltungseinrichtungen, den militärisch-industriellen Komplex der Ukraine und die damit verbundene Energieinfrastruktur. Mehr zum Thema – Russische Hyperschallrakete abgeschossen? – Klitschko und die Trans-Kinschal

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.