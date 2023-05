Inflation in der Eurozone steigt

Verbraucherpreise, die durch Lebensmittel, Getränke und Energiekosten getrieben werden, steigen im gesamten Euro-Währungsraum weiter an. Dies geht aus Daten des Statistikamtes der Europäischen Union Eurostat hervor.

Quelle: Gettyimages.ru © LordHenriVoton

Die Inflation in der Eurozone stieg im April auf sieben Prozent und damit zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder an. Dies geht aus Daten hervor, die das Statistikamt der Europäischen Union Eurostat am Dienstag veröffentlichte. Sanktionen oder Diplomatie? Lindner stichelt gegen China, Dağdelen warnt vor Handelskrieg Die Verbraucherpreise stiegen von 6,9 Prozent im März, angetrieben von den Lebensmittelpreisen, die im letzten Monat im Jahresvergleich um 13,6 Prozent anstiegen. Es wird erwartet, dass Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak im April die höchste Jahresrate aufweisen werden, gefolgt von Industriegütern ohne Energie, die um 6,2 Prozent zulegten. Die Preise für Dienstleistungen stiegen im April um 5,2 Prozent, verglichen mit 5,1 Prozent im Vormonat. Die Energiepreise stiegen dem Bericht zufolge erneut um 2,5 Prozent, nachdem sie im März leicht um 0,9 Prozent gesunken waren. Die Kerninflation – ohne Lebensmittel- und Energiepreise – ging von 5,7 Prozent im März auf 5,6 Prozent im April zurück. Die Zahlen werden von den Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank aufmerksam verfolgt, die bei ihrer Sitzung am Donnerstag entscheiden werden, ob sie die Zinssätze zur Eindämmung der Inflation weiter anheben. Lettland hat mit 15 Prozent weiterhin mit der höchsten Inflation in der 20 Mitglieder umfassenden Eurozone zu kämpfen, gefolgt von der Slowakei, Litauen und Irland, die alle einen zweistelligen Anstieg der Verbraucherpreise zu verzeichnen haben. In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der EU, ging die Inflation im April auf 7,6 Prozent zurück, gegenüber 7,8 Prozent im März. In Frankreich hingegen stiegen die Verbraucherpreise im vergangenen Monat um 6,9 Prozent, nach 6,7 Prozent im März, so Eurostat. US-Bankenkrise laut Analyst noch nicht vorbei Die EZB hat sich zwar noch nicht zu einer neuen Zinserhöhung verpflichtet, doch die jüngsten Zahlen machen sie wahrscheinlicher, warnen Ökonomen. Der Leitzins für Einlagen in der Eurozone liegt bei drei Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte kürzlich, dass die Eindämmung der Inflation bei gleichzeitiger Vermeidung einer Rezession die größte Herausforderung für die EU in den kommenden Monaten sei. Mehr zum Thema – Krisen- und Insolvenzticker: Deutscher Immobilienmarkt bricht weiter ein

