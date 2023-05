Geplante Anschläge zum 9. Mai – Terrorverdächtige in Weißrussland festgenommen

Rund um den 9. Mai sollen mehrere Personen Terroranschläge und Sabotageakte in Weißrussland vorbereitet haben. Nun meldet der weißrussische Geheimdienst die Festnahme von Tatverdächtigen.

Quelle: Sputnik © Wiktor Tolotschko

Weißrussland hat "eine gewisse Anzahl von Personen" festgenommen, die im Zusammenhang mit dem 9. Mai Terroranschläge vorbereiteten. Dies erklärte der Leiter des weißrussischen Geheimdienstes KGB Iwan Tertel, wie BelTA berichtete. Er sagte: "Das waren Versuche, terroristische Anschläge auf unserem Territorium zu organisieren. Und wir wissen, dass die Sonderdienste dahinter stecken.

Tertel präzisierte, dass nach der Version der weißrussischen Sonderdienste die Anschläge speziell auf den Tag des Sieges abgestimmt waren. Weitere Details nannte er nicht. Für Mittwoch wird die Bekanntgabe weitere Einzelheiten erwartet. Der weißrussische KGB hat seit Beginn der russischen Sonderoperation wiederholt über die Verhinderung von Terroranschlägen im Land berichtet. Im März berichtete die Behörde über die Tötung eines bewaffneten Ausländers in Grodno, der sich laut Geheimdienstinformationen auf einen Terroranschlag vorbereitet hatte. Es wurde nicht angegeben, aus welchem Land der getötete Mann stammte. Der KGB nannte ihn "Herr L.". Lukaschenko: Terrorist der Attacke auf A-50-Flugzeug wurde in Weißrussland festgenommen Der Mann habe sich der Festnahme mit einem Sturmgewehr und Granaten widersetzt. Nach dem Vorfall eröffneten Ermittler ein Strafverfahren. Am 2. Mai erklärte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, dass Saboteure immer häufiger in die Republik eindringen. Er wies die Regierung und die Sicherheitsbehörden an, Maßnahmen an der Grenze zu ergreifen, um solche Versuche zu verhindern. Der Präsident wies auch darauf hin, dass die Lage rund um Weißrussland weiterhin schwierig sei, auch wegen der militärischen Aufrüstung der NATO. Tertel berichtete daraufhin unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, dass eine Verschärfung der operativen Situation um Weißrussland zu erwarten sei. Ende März sagte Lukaschenko, dass sich die Republik in all den Jahren ihrer Unabhängigkeit "noch nie in einer so alarmierenden und bedrohlichen Situation befunden hat, die ihre Sicherheit gefährdet wie heute". Nach Ansicht des weißrussischen Präsidenten soll das Land, "in einen Krieg hineingezogen zu werden". Nachbarländer, insbesondere Polen, bemühten sich sehr darum. Lukaschenko hat wiederholt betont, dass Minsk nicht die Absicht hat, sich auf einen militärischen Konflikt einzulassen. Am 9. Mai war Lukaschenko zu einem Arbeitsbesuch in Moskau eingetroffen. Er nahm zusammen mit anderen Staatsoberhäuptern an der Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz teil. Mehr zum Thema - Weißrussischer KGB-General warnt vor NATO-Provokationen an der Grenze

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.