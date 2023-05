"Sollte sein Gesäß hochkriegen": Melnyk wütet gegen Nachfolger Makejew

Der aktuelle ukrainische Botschafter in Deutschland, Alexei Makejew, nahm im Oktober des Vorjahres seine Arbeit in Berlin auf. Zuvor hatte Andrei Melnyk den Botschafterposten acht Jahre lang bekleidet und fiel dabei immer wieder mit seinem rüpelhaften Verhalten sowie mehr als provozierenden Äußerungen unangenehm auf.

"Weggelobt" wurde der Rüpel-Akrobat im November 2022 und dabei zum Vize-Außenminister der Ukraine ernannt. Nichtsdestotrotz kommentiert Melnyk seit dem Wechsel über seine präferierte Kommunikationsquelle Twitter regelmäßig die Arbeit seines Nachfolgers. So ließ der vermeintlich Enttäuschte am Montagabend seine Follower wissen:

Ausschlaggebender Grund des Beitrags war ein Interview Melnyks mit dem SPD-nahen RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dieses titelte am selben Tag:

Melnyk zählte in dem RND-Interview die seiner Ansicht nach elementaren Fehler der Arbeit Makejews auf:

"Es war ein unverzeihlicher Fehler, zum Beispiel auf die seit 2015 traditionelle Kranzniederlegung am Ehrenmal Tiergarten am 8. Mai zu pfeifen. Dass Herr Makejew eine langjährige Bitte an den Bundestag, ein Mahnmal für Millionen ukrainische Opfer der Nazi-Terrorherrschaft in Berlin zu errichten – wie für unsere polnischen Schwestern und Brüder -, in den Mülleimer geworfen hat, ist ein Schlag ins Gesicht unserer Vorfahren."