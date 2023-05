Volle Fahrt voraus: Franzose rammt Grenzabsperrung, um nach Russland einzureisen

Der Mann hielt am Dienstagmorgen am Grenzübergang Grzechotki an, der Nordpolen von der russischen Exklave Kaliningrad trennt. Er wurde abgewiesen, da er nicht über die erforderlichen Papiere für die Ausreise aus Polen verfügte, teilten die polnischen Grenzbeamten in einer Erklärung mit.

Am Nachmittag wagte er einen zweiten Versuch – allerdings ohne am Kontrollpunkt anzuhalten. Er beschleunigte, rammte seinen Citroën durch die Absperrung, und hielt erst an, als die Grenzbeamten eine Nagelsperre ausrollten.

Der Fahrer wurde festgenommen und erklärte sein Vorgehen damit, er habe in Russland ein neues Leben beginnen wollen. Er wurde zu einer Geldstrafe von 1000 Złoty (ca. 220 Euro) verurteilt, weil er die Grenze illegal überquert hatte, und zu 500 Złoty (ca. 110 Euro), weil er elf Patronen für ein Jagdgewehr in seinem Auto aufbewahrt hatte, ohne eine entsprechende Genehmigung zu besitzen. Nachdem er gezahlt hatte, durfte der 36-jährige Franzose wieder in die EU zurück.

