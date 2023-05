Schüler tötet bei Amoklauf in Belgrad neun Menschen

In Belgrad sind nach Polizeiangaben neun Menschen bei einem Angriff auf eine Schule gestorben. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der mutmaßliche Täter, ein Schüler der siebten Klasse, soll Schüsse auf Schüler und Schulpersonal abgegeben haben.

Quelle: AFP © Oliver Bunic

In einer Schule im serbischen Belgrad sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. Das serbische Innenministerium teilte mit, dass die Polizei einen mutmaßlichen Schützen festgenommen habe. Dieser habe die Schüsse aus der Pistole seines Vaters abgegeben, hieß es. Nach Polizeiangaben sind acht Kinder und ein Mitglied des Wachpersonals getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Schüler der siebten Klasse, soll demnach Schüsse auf Schüler und Schulpersonal abgegeben haben. Laut dem Nachrichtenportal nova.rs befinden sich mindestens sieben Kinder in der Notaufnahme. Ein Kind habe schwere Kopfverletzungen und schwebe in Lebensgefahr. Andere liegen auf der Intensivstation. Der Vater eines Mädchens sagte gegenüber nova.rs: "Meine Tochter war in dieser Klasse, sie war im Klassenzimmer, wo dieser Junge die ersten Schüsse auf den Lehrer abgefeuert hat, und dann hat er angefangen, auf die Kinder zu schießen, die unter den Schreibtischen waren, und mein Kind ist nach draußen gerannt." Den Täter beschreibt das Mädchen als einen ansonsten ausgezeichneten Schüler. In unmittelbarer Nähe zur Primarschule befindet sich ein Gymnasium. Die Eltern der Schüler wurden dazu aufgefordert, ihre Kinder heute nicht zur Schule zu schicken. Der Unterricht findet online statt. Laut dem Newsportal handelt es sich bei dem Täter um einen 14-Jährigen. Aus den Schulunterlagen gehe hervor, dass er an vielen Schulwettbewerben teilgenommen habe, darunter mehrfach an Mathematikwettbewerben. Im vergangenen Jahr habe der 14-Jährige den dritten Platz beim stadtgeschichtlichen Wettbewerb belegt. Er habe viel Lob erhalten. Von Schülern wird er als ruhig und zurückgezogen beschrieben, der kein Problemkind gewesen sei. Mehr zum Thema – 81-jähriger Mann schießt vor Grundschule auf Jugendlichen und dann auf sich selbst

