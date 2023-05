Niederlande: Betrunkener "Boris Johnson" mit ukrainischem Fake-Führerschein festgenommen

Polizisten im niederländischen Groningen staunten nicht schlecht, als sie bei einem alkoholisierten Autofahrer dessen Fahrerlaubnis prüften: Großzügig bis zum Jahr 3000 gültig und mit honorigen Angaben zur Person.

Quelle: AFP © INSTAGRAM ACCOUNT GRONINGEN CENTRUM POLICE / AFP

Niederländische Medien berichten über den amüsanten Verlauf einer Fahrzeug- und Alkoholkontrolle. Demnach hatte die Polizei von Groningen, der Hauptstadt gleichnamiger Provinz rund zwei Autostunden von Amsterdam entfernt, am 29. April einen Mann festgenommen, weil er offenbar unter Alkoholeinfluss fahrend eine unbeabsichtigte Begegnung mit einem Brückenpfeiler hatte. Vor seiner Festnahme bestaunten die Beamten zunächst noch seinen Führerschein, der auf den Namen "Boris Johnson" ausgestellt war. Auf dem Dokument stimmten neben dem Namen auch das Foto, das Geburtsdatum und der Geburtsort mit den Angaben des ehemaligen britischen Premierministers überein. Neben der augenscheinlichen Abweichungen zwischen dem Portraitfoto und dem Gesicht des Autofahrers fiel den Beamten am Dokument jedoch des Weiteren auf, dass der Führerschein "bis Ende 3000" gültig sei, berichtet der Lokalsender OOGTV. Die Polizei informierte später über Instagram: "Zum Leidwesen der Person sind wir nicht auf diese Fälschung hereingefallen." Ein Polizeisprecher ergänzte: "Soweit ich weiß, hielt sich der echte Herr Boris Johnson zu dem Zeitpunkt nicht in den Niederlanden auf." Der Führerschein habe demnach ausgesehen wie vergleichbare ukrainische Führerscheine. Allerdings machte die Polizei keine weiteren Angaben darüber, ob angebliche "Boris Johnson" auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzt. Die niederländische Journalistin Kysia Hekster hingegen kommentierte den Vorfall mit dem Hinweis: "Man kann diese Führerscheine in Touristenläden in der Ukraine kaufen. Ich habe sie unter anderem von Merkel und Selenskij." Der alkoholisierte Spaßvogel war zunächst mit seinem Auto gegen einen Brückenpfosten gefahren. Die Beamten fanden zwar bei ihrer Ankunft das Fahrzeug verlassen vor, konnten jedoch nach Hinweisen den 35-jährigen Fahrer dann oberhalb auf der Brücke auffinden. Die Person wollte sich nicht ausweisen und verweigerte zudem einen Alkoholtest. Während der weiteren Kontrolle fanden die Beamten dann im Auto den besagten gefälschten Führerschein. Das "Dokument" wurde eingezogen und der alkoholisierte Mann zunächst nur zur Ausnüchterung mitgenommen. Mehr zum Thema - Indische Politiker empört über "rassistische" Karikatur im Magazin "Spiegel"

