Medien: Osteuropäische Schulden erreichen im Ukraine-Krieg 32 Milliarden US-Dollar

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges gehören Polen, Rumänien und Ungarn zu den fünf größten Entwicklungsländern in Bezug auf eine Kreditaufnahme. Insgesamt haben sich die Länder seit Anfang 2023 rund 32 Milliarden US-Dollar geliehen – dreimal so viel wie Anfang 2022.

Quelle: Gettyimages.ru © CFOTO/Future Publishing

Osteuropäische Länder haben im laufenden Jahr 2023 rund 32 Milliarden US-Dollar geliehen, dreimal mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, berichtete Bloomberg unter Berufung auf seine eigenen Berechnungen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur waren unter den fünf größten Kreditnehmern der Schwellenländer (es geht um Staatsverschuldung in Fremdwährung) zum ersten Mal in zehn Jahren Polen (ca. neun Milliarden US-Dollar, Zweiter), Rumänien (ca. sechs Milliarden US-Dollar, Vierter) und Ungarn (ca. fünf Milliarden US-Dollar, Fünfter). Nur Saudi-Arabien habe mehr Schulden aufgenommen – zehn Milliarden US-Dollar. Die Rendite der Staatsschulden der drei genannten osteuropäischen Länder übersteigt den durchschnittlichen Index für Entwicklungsländer, der 1,4 Prozent beträgt: Rumänien hat 5,6 Prozent, Ungarn 4,1 Prozent und Polen 2,4 Prozent. Analyse Bevölkerungsschwund und Schuldenberg – Ukrainische Wirtschaft steuert Richtung Katastrophe Von Bloomberg befragte Analysten warnten, dass die Haushaltsdefizite der osteuropäischen Länder auf 4,3 Prozent des BIP der Region ansteigen werden, gegenüber 1,3 Prozent im Jahr 2021. Daniel Wood von der Investmentfirma William Blair International sagte, dass der Konflikt in der Ukraine "die Haushaltsdefizite auf beiden Seiten belastet" habe, da das Wirtschaftswachstum und die Einnahmen der Länder zurückgehen, während die Regierungen ihre Ausgaben erhöhen, um die negativen Auswirkungen der Situation zu bewältigen. Der Geldbedarf der Länder werde groß bleiben, so Nafez Zouk, Experte für Staatsschulden der Schwellenländer bei Aviva Investors in London. Er sagte, dies sei auf die kämpfende Inflation und die steigenden Energiepreise zurückzuführen. Die Länder brauchten eine harte Währung, aber der Zugang zu EU-Mitteln sei begrenzt, erklärte er. Der russische Haushalt wies in den ersten drei Monaten dieses Jahres ein Defizit auf. Es betrug 2,4 Billionen Rubel (etwa 29 Milliarden US-Dollar) und entsprach damit fast dem jährlichen Haushaltsdefizit von zwei Prozent des BIP bzw. 2,93 Billionen Rubel (etwa 35 Milliarden US-Dollar). Laut dem russischen Finanzminister Anton Siluanow geben die Zahlen vom Jahresanfang keinen Anlass zur Sorge, und der Plan für 2023 wird beibehalten. Der russische Präsidentenberater Maxim Oreschkin versprach, dass nach den Defiziten zu Beginn des Jahres, die auf hohe Ausgaben zurückzuführen sind, "der Haushalt bis zum Ende dieses Jahres einen Überschuss aufweisen wird, was seine Nachhaltigkeit beweist". Mehr zum Thema – Corona-Krise: Bund gab fast 440 Milliarden Euro aus

