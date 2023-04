Belgorod: Gigantischer Krater nach mutmaßlichem ukrainischen Raketenangriff

In der russischen Stadt Belgorod ist es zu einer Explosion auf einer großen Straßenkreuzung gekommen. Nach ersten Berichten auf Telegram-Kanälen, in denen von einem ukrainischen Raketenangriff die Rede ist, hat sich ein riesiger Krater gebildet.

Quelle: RT © https://t.me/bbbreaking/153464

Am späten Abend ist es heute im Südosten der russischen Stadt Belgorod zu einer Explosion gekommen. An der Kreuzung der Watutin- mit der Gubkin-Straße bildete sich ein großer Krater, der Autos und ein Geschäft beschädigte, erklärte der Berater des Gouverneurs des Gebiets Orjol, Sergej Leschnjow, der Zeuge des Ereignisses war, gegenüber RIA Nowosti: "Wir fuhren buchstäblich sieben Minuten vor der Explosion dorthin, wir hörten die Explosion, kamen zurück und da war sie... Der Krater war einfach riesig. Mehrere Autos wurden beschädigt, ein Geschäft. Gott sei Dank gab es keine Verletzten", sagte Leschnjow und fügte hinzu, dass er jetzt vor Ort sei. Ukraine: Zwangsvollstreckung gegen Kiewer Höhlenkloster – Bewaffnete Beamte sichern Inspektion Der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat inzwischen erklärt, dass es nach der Explosion in Belgorod, die einen riesigen Krater mit einem Durchmesser von mehreren Dutzend Metern verursachte, keine Verletzten gegeben habe. "Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten. An der Kreuzung einer der Hauptstraßen hat sich ein großer Krater mit einem Radius von 20 Metern gebildet", so Gladkow. Der Gebietschef meldete auch Schäden an der Verglasung eines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe des Unglücksortes. Darüber hinaus beschädigte die Druckwelle mehrere geparkte Autos und riss Strommasten um. "Bürgermeister Walentin Demidow, der Leiter der regionalen Sicherheitsabteilung Jewgeni Worobjow und alle Einsatz- und Rettungsdienste sind vor Ort. Alle weiteren Informationen werden später verfügbar sein", betonte Gladkow. Kennedy Jr.: "Mein Sohn hat in der Ukraine für die Special Forces gekämpft" Nach Angaben eines Korrespondenten von RIA Nowosti ist die Kreuzung im südlichen Teil von Belgorod inzwischen abgeriegelt worden. Anwohnern ist es nicht gestattet, die Kreuzung zu betreten. Die Polizei, Krankenwagen und der Katastrophenschutz sind vor Ort eingetroffen. Der Telegram-Kanal Readovka vermutet, das wahrscheinliche Ziel des mutmaßlich ukrainischen Angriffs auf Belgorod könnte ein städtisches Umspannwerk gewesen sein, das nur wenige Dutzend Meter von der Einschlagstelle entfernt ist. Die Wucht der Explosion soll nach Angaben von Augenzeugen so mächtig gewesen sein, dass ein Auto auf das Dach eines Supermarktes geschleudert wurde. Autofahrer haben als Augenzeugen auch der Moment der Explosion mit der Kamera festhalten und in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die lokalen Behörden haben veranlasst, dass alle Bewohner, deren Wohnungen und Häuser bei dem heutigen Luftangriff beschädigt wurden, in Hotels in der Stadt untergebracht werden können. Unterdessen arbeiten Rettungsdienste und kommunale Versorgungsunternehmen weiter vor Ort. Belgorod liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Charkow und damit unweit der Grenze zur Ukraine. Die Region Belgorod wurde mehrfach von der Ukraine beschossen, und in der gesamten Region herrscht, wie es heißt, eine hohe "Terrorgefahr". Mehr zum Thema - Einkesselung oder verlustreicher Ausbruch – Perspektiven der ukrainischen Truppen in Artjomowsk

