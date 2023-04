Niederländischer Geheimdienst rechnet mit baldiger Stärkung des russischen Militärpotenzials

Der Militärgeheimdienst der Niederlande MIVD hat in seinem jüngst veröffentlichten Jahresbericht festgestellt, dass Russland in der nächsten Zeit seine militärischen Fähigkeiten ausbauen wird. Erfahrungen aus der Spezialoperation in der Ukraine würden dazu beitragen, hieß es.

Laut einem am Mittwoch publik gemachten Jahresbericht des militärischen Geheimdienstes der Niederlande MIVD wird Russland in den kommenden Jahren sein Militärpotenzial stärken. Die während der Sonderoperation in der Ukraine gemachten Erfahrungen würden dabei helfen, so die Behörde. In den vergangenen 15 Jahren seien die Fähigkeiten Russlands in allen Militärbereichen erheblich gestiegen, aber der Konflikt in der Ukraine habe "auch die Schwachstellen der russischen Armee offengelegt", hieß es weiter.

Daher sei es sehr wahrscheinlich, dass "Russland in den kommenden Jahren Mängel in der Organisation der Streitkräfte, aber auch in Bezug auf die Waffensysteme und konzeptionelle Rahmenbedingungen beseitigen wird, was zu einer Erhöhung des militärischen Potenzials führen wird". Nach Einschätzung der niederländischen Geheimdienstler könnten die erhöhte Bedrohungswahrnehmung und das Gefühl strategischer Verwundbarkeit zu einer grundlegenden Umverteilung der Kampfmacht Russlands, aber auch zu einer erheblichen Verstärkung der westlichen strategischen Richtung sowohl mit konventionellen als auch mit taktisch-nuklearen Einheiten führen. Der Militärgeheimdienst zieht den Schluss:

"Eine weitere Militarisierung der russischen Außen- und Sicherheitspolitik ist eine der Möglichkeiten."

Darüber hinaus hat der MIVD Russland neben China als eine der größten äußeren Bedrohungen für die nationale Sicherheit bezeichnet. Der Militärgeheimdienst wirft der russischen Seite unter anderem Pläne zur Infrastruktursabotage, intensive Spionageaktivitäten und Cyberangriffe vor, auch mit dem Ziel, Zugang zu den fortschrittlichsten westlichen Technologien zu erhalten.

Besorgniserregend sei zudem die wachsende militärische und wirtschaftliche Macht Chinas und seine Versuche, Zugriff auf niederländische Ausrüstung und Erfahrung in verschiedenen Bereichen zu bekommen, einschließlich unter Umgehung von Exportbeschränkungen. Dies gelte unter anderem für die Raumfahrtindustrie: Der niederländische Geheimdienst behauptet, eine Reihe von Briefkastenfirmen identifiziert zu haben, die versuchten, sich Zugang zu bestimmten, auch militärischen Technologien in diesem Bereich zu verschaffen.

