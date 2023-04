Merkwürdiges Aufleuchten über Kiew: NASA dementiert Satelliten-Absturz

Am Mittwochabend sahen die Bewohner von Kiew ein grelles Leuchten am Himmel. Der Lichtblitz sorgte für zahlreiche Spekulationen. Nach Angaben der ukrainischen Raumfahrtbehörde soll ein Weltraumkörper in die dichten Schichten der Atmosphäre gelangt sein.

Quelle: Gettyimages.ru © Owen Gabriel / 500px

Am späten Mittwochabend wurde der Himmel über Kiew von einem mysteriösen Blitz erhellt. Entsprechende Videoaufnahmen, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken. Im Anschluss wurde Luftalarm ausgerufen. 🇺🇦 — FOOTAGE: A meteor lights up the sky above Kiev, Ukraine. pic.twitter.com/INZoufn2Rq — Belaaz News (@TheBelaaz) April 19, 2023 The night sky above Kyiv was lit up by a flash of light. Most likely, it was a meteorite. pic.twitter.com/zctaToZmvL — InUkraine (@InUAOfficial) April 20, 2023 Einige ukrainische Nutzer teilten im Netz ihre Versionen dessen, was am Himmel über der ukrainischen Hauptstadt passiert sein könnte. Manche Nutzer behaupteten, ein raketenähnliches Objekt zu sehen, erklärten jedoch, dass solche Lichteffekte dafür eher untypisch seien. Einige scherzten über ein außerirdisches Raumschiff. Andrei Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb zunächst, die Explosion sei durch die ukrainische Luftabwehr verursacht worden. "Machen Sie sich keine Sorgen über UFOs. Es ist unsere Luftverteidigung", schrieb er auf Telegram. Später wurde der Beitrag wieder gelöscht. Der Pressedienst der ukrainischen Luftwaffe erklärte, dass ein Satellit oder ein Meteorit den Blitz über Kiew verursacht haben könnte. Sergei Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, mutmaßte, dass das Phänomen mit dem Eintritt eines NASA-Satelliten in die Atmosphäre zusammenhängen könnte. "Es wurde ein Luftalarm ausgerufen, um Opfer durch herabfallende Trümmer am Boden zu verhindern", schrieb die Verwaltung auf Telegram. Polarlichter und Blackouts: Forscher rechnen mit mehr folgenschweren Sonnenstürmen Die NASA dementierte darauf, dass ihr Satellit über Kiew abgestürzt sei. Anfang dieser Woche hatte die NASA mitgeteilt, dass der ausgediente Forschungssatellit RHESSI am Mittwoch in die Erdatmosphäre eintreten wird. Der Satellit habe sich jedoch noch in der Umlaufbahn befunden, als das Aufleuchten über Kiew beobachtet wurde, sagte ein NASA-Sprecher. Es sei auch kein anderer NASA-Satellit zum angegebenen Zeitpunkt in die Atmosphäre eingetreten. Die ukrainische Raumfahrtbehörde bestätigte später, dass es am Mittwochabend eine Explosion über der Hauptstadt gegeben hat. Die Behörde sprach von einem "hochenergetischen akustischen Ereignis", dessen Epizentrum sich in der Region Kiew befand. "Das Ereignis ist wahrscheinlich mit dem Eintritt eines Weltraumkörpers in die dichten Schichten der Atmosphäre verbunden. Die Informationen werden derzeit präzisiert", hieß es in einer Mitteilung, die am Donnerstag auf der Website des Zentrums veröffentlicht wurde. Mehr zum Thema –Der Tod des einst berühmtesten Menschen der Erde: Wie der Weltraumpionier Juri Gagarin umkam

