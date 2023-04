Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen ins Krankenhaus eingeliefert

Der rechtsextreme Gründer der französischen Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, wurde wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Es soll sich dabei um einen Herzinfarkt handeln.

Quelle: AFP © JOEL SAGET

Der französische rechtsextreme Politiker und Gründer der Partei Front National Jean-Marie Le Pen ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Magazin Le Point berichtet, dass der 94-Jährige am Samstagnachmittag in eine medizinische Einrichtung eingeliefert wurde, nachdem er sich in seinem Haus in Paris unwohl gefühlt hatte. Sein Zustand wird von den Ärzten als "ernst" bezeichnet. Laut AFP erlitt Le Pen, der Vater von Marine Le Pen, der derzeitigen Vorsitzenden der französischen Rechtspartei, einen "leichten Herzinfarkt". Der Berater des Politikers Lorrain de Saint Affrique erklärte diesbezüglich: "Jean-Marie Le Pen ist in eine öffentliche Einrichtung in der Region Paris eingeliefert worden. Seine Familie und Freunde sind besorgt, aber ruhig." Saint Affrique machte keine Angaben über die Art von Le Pens Gesundheitsproblemen oder seinen Zustand, sondern sagte nur, dass er "bei Bewusstsein" sei. Marine Le Pen warnt vor "neuem Hundertjährigen Krieg" in der Ukraine Jean-Marie Le Pen, der 1928 in der Bretagne geboren wurde, nahm an den französischen Kolonialkriegen in Algerien und Vietnam teil. Als er 1956 ins Parlament gewählt wurde, war er mit 27 Jahren der jüngste Abgeordnete des Landes. Im Jahr 1972 gründete er die rechtsextreme Partei Front National, die heute unter dem Namen Rassemblement National bekannt ist, und blieb vier Jahrzehnte lang ihr Anführer. Zwischen 2004 und 2019 war er auch Mitglied des Europäischen Parlaments. Le Pen wurde 2015 von seiner Tochter aus seiner eigenen Partei ausgeschlossen, nachdem er gesagt hatte, die Gaskammern, mit denen die Juden im Holocaust getötet wurden, seien nur ein "Detail der Geschichte", und Frankreich aufgefordert hatte, sich mit Russland zusammenzuschließen, um "die weiße Welt" zu retten. Damals sagte Marine Le Pen, ihr Vater begehe "politischen Selbstmord" mit seinen Äußerungen über Juden, Migranten, sexuelle Minderheiten und andere Themen. Daraufhin gab er bekannt, dass er bei den Präsidentschaftswahlen 2017 nicht für seine Tochter stimmen werde. Die Distanzierung von extremen Ansichten ermöglichte es dem Front National, seine Position in der französischen Politik in den letzten Jahren zu stärken. Mit 89 Sitzen im Parlament ist er heute die größte Oppositionspartei des Landes. Mehr zum Thema - "Nicht auf Kosten eigener Sicherheit": Le Pen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.