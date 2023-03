Eierwurf auf polnischen Vizeministerpräsidenten: "Judas, du hast uns für die Ukraine verraten!"

Der stellvertretende polnische Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk wurde von polnischen Bauern mit Eiern beworfen und als "Verräter" bezeichnet. Die Bauern leiden besonders unter den hohen Energiepreisen und Sanktionen gegen Russland.

Quelle: www.globallookpress.com © Radek Pietruszka

Der stellvertretende polnische Ministerpräsident und Landwirtschaftsminister Henryk Kowalczyk wurde letzte Woche auf der Agrotech-Messe in Kielce von polnischen Bauern mit Eiern beworfen und als "Judas" und "Verräter" bezeichnet. Sie riefen: "****** Verräter, du hast uns für die Ukraine verraten!" Militärstützpunkt in Landesgröße: Permanentes US-Kontingent in Polen Auch seine Kollegen aus Litauen und der Tschechischen Republik wurden mit Eiern beworfen. Als im Saal eine Schlägerei ausbrach, versuchte zunächst Moderator Karol Bujoczek, die Stimmung zu unterdrücken, dann der ehemalige Landwirtschaftsminister Artur Balazs. Nach dem Eintreffen von Security und Polizei wurde die Situation unter Kontrolle gebracht, wie das Portal topagrar.pl berichtet, die Emotionen kühlten etwas ab, und die Debatte ging weiter. Im Frageblock nach der Debatte ergriffen die Landwirte zahlreich das Wort und brachten ihre Beschwerden gegen die Regierung und deren Ukraine-Unterstützung, den Landwirtschaftsminister und die Europäische Kommission vor. Polnische Bauern - die Westen mit der Aufschrift "Betrogenes Dorf" trugen, bewarfen den polnischen Landwirtschaftsminister Kowalczyk mit faulen Eiern. Ihm wurde vorgeworfen, ukrainische Agrarunternehmen zum Nachteil der polnischen Bauern zu unterstützen. pic.twitter.com/CR8bmPHJJd — Russländer Talk (@RusslaenderTalk) March 23, 2023 Wie die Wirtschaft vieler anderer EU-Staaten leidet auch die polnische Wirtschaft unter den gegen, Russland gerichteten Sanktionen. Die Bauern stehen besonders wegen der massiv gestiegenen Preise für Vorprodukte für die Landwirtschaft wie Stickstoff unter Druck. Zudem war Russland bis 2022 ein Großabnehmer polnischen Obstes gewesen. Zahlreiche polnische Bauern hatten sich daraufhin im EU-kritischen Verein "Betrogenes Dorf" zusammengeschlossen. Mehr zum Thema - Polnischer Ministerpräsident: EU verliert Appetit auf weitere Sanktionen

