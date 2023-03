Versorgung französischer Flughäfen mit Kerosin "kritisch"

Wegen Streiks in französischen Raffinerien droht Flughäfen in der Region Île-de-France das Kerosin auszugehen, wie lokale Medien berichten. Die französische Regierung will nun streikende Angestellte von Raffinerien in der Normandie zur Arbeit zwingen.

Quelle: AFP © Emmanuel Dunand

Die Versorgung der Region Île-de-France und ihrer Flughäfen Paris Charles-de-Gaulle und Paris Orly mit Kerosin "wird kritisch" aufgrund der Streiks in den Raffinerien, erklärte das französische Ministerium für Energiewandel am Donnerstag. In Anbetracht dieser Situation habe die Regierung "einen Requirierungsbeschluss" für die Streikenden der TotalEnergies-Raffinerie in der Normandie gefasst, die am vergangenen Wochenende stillgelegt worden war und in der die Auslieferung von Kraftstoffen blockiert wird. Fast tausend Demonstranten in Frankreich seit Donnerstag festgenommen "Die Regierung verfolgt die Situation Stunde für Stunde und Departement für Departement zusammen mit den Fachleuten und den Präfekten. Wir greifen gezielt ein, um Depots freizugeben, die von Demonstranten besetzt werden. Sobald sich Requirierungen nicht mehr vermeiden lassen, werden wir unsere Verantwortung wahrnehmen", erklärte die Ministerin für den Energiewandel, Agnès Pannier-Runacher. Die französische Generaldirektion für Zivilluftfahrt warnte ihrerseits seit mehreren Tagen die Fluggesellschaften, dass die Lage bezüglich der Kerosinvorräte auf den Pariser Flughäfen Charles de Gaulle und Orly "angespannt" sei, und forderte sie auf, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, indem sie zu diesem Zweck zwei "Mitteilungen für Luftmissionen" (NOTAM) veröffentlichte. Seit dem 16. März, als Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Elisabeth Borne beschlossen, eine umstrittene Rentenreform ohne Zustimmung des Parlaments auf der Grundlage der Verfassung zu verabschieden, kommt es landesweit kontinuierlich zu Protesten und Streiks. Das Reformprojekt sieht eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis zum Jahr 2030 vor, wobei mindestens 43 Arbeitsjahre erforderlich sind, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben. Mehr zum Thema – Franzosen im Ausstand: Generalstreik legt heute das Land lahm

