Polnischer Botschafter schließt direkten Zusammenstoß Polens und Russlands nicht aus

Im Falle der Niederlage Kiews auf dem Schlachtfeld werde Polen "keine andere Wahl haben", als selbst in den Krieg gegen Russland zu ziehen, sagte der polnische Botschafter in Frankreich am Sonnabend in einem TV-Interview. Das sorgt auch in Polen für kontroverse Diskussionen.

Quelle: Gettyimages.ru © Jakub Porzycki/NurPhoto

Wenn die Kiewer Behörden ihre Unabhängigkeit nicht auf dem Schlachtfeld verteidigen, wird die polnische Armee direkt in die Konfrontation mit Russland eingreifen müssen, sagte der polnische Botschafter in Frankreich, Jan Emeryk Rościszewski, am Sonnabend im französischen Fernsehsender LCI. Rościszewski wörtlich: "Wenn die Ukraine ihre Unabhängigkeit nicht verteidigt, haben wir keine andere Wahl, als in den Konflikt einzugreifen." Zieht Polen in den Krieg: Sacharowa über Warschaus Planung eines Militärzentrums in der Ukraine Der Diplomat zeigte sich überzeugt, dass die Ukraine-Krise ein "Kampf um die grundlegenden Werte und die Kultur des Westens" ist, weshalb es so wichtig sei, zu siegen. Nach Berichten polnischer Medien haben diese Worte des Diplomaten bereits für kontroverse Diskussionen in polnischen TV-Programmen und sozialen Netzwerken gesorgt. Während Rościszewski vom stellvertretenden Außenminister Paweł Jabłoński volle Rückendeckung für seine Worte erhielt, forderte der Abgeordnete des polnischen Parlaments für die oppositionelle Linke und Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Dr. habil. Maciej Gdula, die sofortige Demission des Botschafters. Auf Twitter schrieb Gdula: "Die Äußerung des polnischen Botschafters in Frankreich, dass wir in den Krieg mit Russland eintreten werden, wenn die Ukraine nicht ihren Willen bekommt, überschreitet eindeutig seine Befugnisse, und er sollte einfach aus dem Amt entfernt werden." Ambasador polski we Francji mówiący o tym, że wejdziemy do wojny z Rosją jeśli tylko Ukraina nie będzie dawać sobie rady zdecydowanie przekracza swoje uprawnienia i powinien być po prostu odwołany ze stanowiska. Halo @MSZ_RP! https://t.co/wZPmlT4UIw — Maciej Gdula (@m_gdula) March 19, 2023 Unterhalb des Tweets des Senders LCI mit dem Auftritt des polnischen Botschafters äußern sich vor allem Westeuropäer zustimmend. Kommentare auf Polnisch verhalten sich zur Äußerung des Landsmanns vorwiegend negativ, sind aber aufgrund zahlreicher verwendeter Schimpfwörter nicht zitierfähig. Ein französischer Nutzer tut daher einem großen Teil der Polen Unrecht, wenn er schreibt: "Wie dumm sind diese Polen! Sie haben bereits 20.000 Mann in ukrainischen Uniformen im Einsatz, mehr als 3.000 Tote. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO oder der EU. Ihre Unabhängigkeit ist nicht unser Problem." 1/ Qu'ils sont cons ces polonais! Ils ont déjà 20 000 hommes sur le terrain sous l'uniforme ukrainiens, plus de 3000 morts. L'Ukraine n'est pas membre de l'Otan ni de l'UE. Son indépendance n'est pas notre problème. — Pascal Clérotte de Mac Mahon (@McmahonPascal) March 18, 2023 Jan Emeryk Rościszewski hat im April 2022 das Amt des polnischen Botschafters in Frankreich angetreten. Zuvor war er in der Banken- und Versicherungsbranche tätig. Er arbeitete mehrere Jahre bei der PKO Bank Polski, deren Vorstandsvorsitzender er 2021 für einige Monate war. Zwischen 2012 und 2016 war er stellvertretender Vorsitzender des Prüfungsausschusses des polnischen Versicherungsverbands. Polen will "nach dem Sieg der Ukraine" zu einem Gashub werden Im vergangenen Jahr erklärte der Leiter der russischen Auslandsaufklärung, Sergei Naryschkin, Washington und Warschau planten, den historischen "Deal" zwischen Polen und dem "kollektiven Westen" nach dem Ersten Weltkrieg zu wiederholen, der es Polen erlaubte, einen Teil der Ukraine zu besetzen und diese Gebiete dann in den polnischen Staat einzugliedern. Gleichzeitig beabsichtige Warschau ein "friedenserhaltendes Kontingent" in den Teilen der Ukraine einzusetzen, in denen die Gefahr einer direkten Konfrontation mit dem russischen Militär minimal ist. Im Januar ließ der ehemalige polnische Außenminister Radosław Sikorski verlauten, dass Warschau in der Anfangsphase der russischen Sonderoperation in der Tat die Möglichkeit einer Teilung der ehemaligen Sowjetrepublik in Betracht zog. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki forderte den Diplomaten daraufhin auf, "diese schändlichen Anschuldigungen fallen zu lassen". Die polnischen Behörden unterstützen das Kiewer Regime aktiv. Offiziellen Angaben zufolge steht die Republik bei der Militärhilfe für die Ukraine nach den USA an zweiter Stelle und liefert Panzer, Raketen- und Geschützartillerie, Drohnen, andere Waffen und Munition. Mehr zum Thema - Von Washington angezettelt: Ein Jahr Krieg Russlands gegen die versammelte NATO in der Ukraine

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.