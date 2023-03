RT-Chefin Simonjan: "Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen"

Die Länder des Westblocks haben sich zum Ziel gesetzt, Russland zu vernichten, und werden daher die Ukraine mit jeder erdenklichen Waffe angreifen. So äußerte sich die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan während einer politischen Sendung auf Rossija 1 am Donnerstag.

Der Zwischenfall zwischen einer US-Drohne und einem russischen Su-27-Kampfjet ereignete sich am Morgen des 14. März über dem Schwarzen Meer. Es sei offensichtlich, dass der Westen damit nicht aufhören werde, sagte Simonjan und weiter:

"Es hat mich sogar überrascht, dass diese Drohne über internationalen Gewässern war. Das nächste Mal wird sie über unseren sein. Das ist ein eindeutiges Indiz. Und überraschenderweise sagt man uns, sie sei unbewaffnet gewesen, nur eine Aufklärungsdrohne. Sie wird auch in unseren Gewässern sein, und all das wird passieren. Wir müssen darauf vorbereitet sein." Die Ukraine werde von ihm U-Boote, Flugzeuge und alles Mögliche bekommen, außer anscheinend Atomwaffen, so die RT-Chefin.

