Slowakei schickt 13 Kampfjets in die Ukraine

Polen macht es vor, die Slowakei macht es nach. Das Land schickt 13 Jets des sowjetischen Typs MiG 29 in die Ukraine. Unklar bleibt allerdings, wann die Übergabe stattfinden soll. Einen konkreten Zeitplan nannte die Slowakei nicht.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/ALEX HALADA

Per Tweet teilte der slowakische Premierminister Eduard Heger mit, dass die Slowakei der Ukraine 13 Jets vom Typ MiG 29 zur Verfügung stellen werde. Damit folgt die Slowakei Polen, das bereits eine ähnliche Entscheidung getroffen hat. Polen hat am Donnerstag zugesagt, Militärjets zu liefern. Polens Präsident Andrzej Duda sagte bei seinem Besuch in Tschechien: "In den kommenden Tagen werden wir (...) vier voll einsatzbereite Flugzeuge in die Ukraine überführen." Meinung Die Verantwortung des Westens für die aktuellen Kampfhandlungen in der Ukraine Diese Übergabe, so Duda, finde im Rahmen einer internationalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine statt. Welche Länder dieser Koalition angehören, sagte Duda dagegen nicht. Der Vorteil der Lieferung von Maschinen der MiG-Serie liegt auf der Hand. Mit dem Umgang der ursprünglich in der Sowjetunion entwickelten Jets ist die Armee der Ukraine vertraut. Unmittelbar nach der Zusage im Januar, schwere Kampfpanzer zu liefern, stellte die Ukraine Forderungen nach Kampfjets. Das Land setzt weiterhin auf eine militärische Lösung und macht die vollständige Kapitulation Russlands zur Bedingung für die Aufnahme von Friedensverhandlungen. Dies hat die Ukraine in einem sogenannten "10-Punkte-Friedensplan" festgeschrieben. Mehr zum Thema – Der NATO-Schreiber und die "Lumpenpazifisten"

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.