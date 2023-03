Verdacht auf Spionage für Russland: Polnischer Inlandsgeheimdienst ABW nimmt neun Ausländer fest

Angesichts der Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen der Ukraine-Krise haben auch Geheimdienste offenbar mehr zu tun. Jüngst haben die polnischen Sicherheitsbehörden neun Menschen festgenommen, die angeblich für Russland spioniert sowie Sabotageakte vorbereitet haben sollen.

Quelle: Legion-media.ru © Adam Bialek

Die die polnische Agentur für Innere Sicherheit (ABW) hat neun Ausländer wegen angeblicher Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten festgenommen. Wie der polnische Innenminister Mariusz Kamiński bei einem Pressebriefing am Donnerstag behauptete, seien die Verdächtigen nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen das EU-Land nachgegangen. Darüber hinaus hätten sie im Auftrag der russischen Aufklärungsdienste Sabotageakten vorbereitet. Der Minister gab die Umstände der Festnahmen und die Staatsangehörigkeiten der Verdächtigen nicht bekannt. Er sagte lediglich: "Die Festgenommenen sind Ausländer von jenseits der Ostgrenze." Sechs von ihnen seien auf einen Gerichtsbeschluss hin vorübergehend inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft habe sie wegen Spionage für Russland und Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung angeklagt. Eine Entscheidung im Fall von drei weiteren, am Mittwoch festgenommenen Personen stehe noch aus. Kamiński zufolge hätten die ABW-Beamten im Rahmen des Einsatzes Kameras und GPS-Geräte beschlagnahmt, die auf Transporten von Hilfslieferungen für die Ukraine angebracht werden sollten. Der Behörde lägen Beweise dafür vor, dass die Verdächtigen regelmäßig von russischen Sonderdiensten entlohnt worden wären. Minister @Kaminski_M_ w #MSWiA: W ostatnich dniach ABW zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. pic.twitter.com/efpiVlzGpR — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) March 16, 2023 Ein Kommentar von russischer Seite liegt zunächst nicht vor. Mehr zum Thema - Lieber Russland als Großbritannien: Als Spion angeklagter Brite verärgert über sein Land

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.