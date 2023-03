Wien: Polizei warnt vor islamistisch motivierter Anschlagsgefahr auf Kirchen

In Wien hat die Polizei per Twitter auf einen Großeinsatz anlässlich einer erhöhten Terrorgefahr aufmerksam gemacht. Laut Geheimdienstinformationen wurde ein islamistisch motivierter Anschlag auf koptische Kirchen angekündigt.

In Wien hat die Polizei am Mittwochvormittag vor Kirchen und öffentlichen Gebäuden wie dem Parlament, dem Schloss Schönbrunn und dem Rathaus Stellung bezogen. Grund dafür ist eine "nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen", wie die Wiener Polizei zunächst auf Twitter mitteilte. In einem späteren Tweet hieß es, dass die Direktion Staatsschutz und der Nachrichtendienst Hinweise erlangt hätten, wonach ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant sei. Die Kronenzeitung berichtete, dass nach den Hinweisen des Geheimdienstes koptische Kirchen das Ziel von Anschlägen werden könnten. Eine nicht näher definierte syrische Gruppe drohe offenbar Landsleuten, die nicht für den Dschihad kämpfen wollten. Auf Empfehlung der Behörden bleiben die Kirchen vorerst offen, Gottesdienste würden nicht abgesagt. Mehr zum Thema – Kirchenverfolgung in der Ukraine: Mönche wollen das Kiewer Höhlenkloster nicht freiwillig räumen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.