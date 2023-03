Mitten in der Energiekrise: Britischer Premierminister rüstet private Poolheizung auf

Premierminister Sunak soll laut Medienberichten Tausende von Pfund für eine neue Stromversorgung zur Beheizung seines Privatpools ausgegeben haben. Seit 2019 mussten in Großbritannien mehr als 60 öffentliche Schwimmbäder aufgrund der gestiegenen Energiekosten schließen.

Quelle: AFP © Liam McBurney / POOL / AFP

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat ein lokales Stromnetz aufrüsten lassen, um einen großen beheizten Swimmingpool in seinem privaten Landhaus zu betreiben. Das berichtet The Guardian am Sonntag. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, wo Dutzende von öffentlichen Schwimmbädern im Vereinigten Königreich aufgrund explodierender Energierechnungen geschlossen werden müssen. Nach Angaben der britischen Zeitung installierten Ingenieure "eine beträchtliche Menge an Ausrüstung" und eine neue Verbindung, die über offene Felder verläuft, um das Anwesen des Premierministers in North Yorkshire (Nordengland) an das nationale Stromnetz anzuschließen. Er werde die Kosten für die Aufrüstung persönlich tragen, heißt es, wobei diese auf "Zehntausende von Pfund" geschätzt werden. Analyse Interessenskonflikt? Rishi Sunak und die 10-jährige Partnerschaft Großbritanniens mit Moderna Sunak soll das Anwesen im Jahr 2015 für 1,5 Millionen Pfund (1,7 Millionen Euro) gekauft haben. Der Daily Mail zufolge wird es ihn rund 13.000 Pfund (14.700 Euro) pro Jahr kosten, den fast 15 Meter langen Pool warmzuhalten. Mehr als 60 öffentliche Schwimmbäder in ganz Großbritannien wurden zwischen 2019 und 2022 aufgrund steigender Energiekosten und eines Mangels an für den Betrieb notwendigen Chemikalien geschlossen, berichtete die BBC im vergangenen Jahr. Im Juli schrieben britische Medien, dass das große Freizeitzentrum in Richmond, das zu Sunaks Wahlkreis gehört, eines der Schwimmbäder ist, die um ihr Weiterbestehen kämpfen. Am vergangenen Dienstag erklärte ein Sonderausschuss des britischen Unterhauses, dass rund 350 öffentliche Schwimmbäder aufgrund mangelnder Unterstützung durch die Regierung schließen oder ihre Öffnungszeiten einschränken mussten. Im Januar stellte diese ein Programm mit Preisnachlässen vor, um Unternehmen bei der Bewältigung hoher Strom- und Gasrechnungen zu helfen. Das Programm biete den von der Krise Betroffenen eine "langfristige Sicherheit", so die britische Regierung. Mehr zum Thema - Hohe Energiekosten: Tausende britische Pubs stehen vor der Pleite

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.