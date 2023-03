Lettland beschlagnahmt Autos betrunkener Autofahrer – und spendet sie an die Ukraine

Seit diesem Jahr beschlagnahmt Lettland Autos von Fahrern mit über 1,5 Promille. Da sich die staatlichen Abschlepphöfe schnell mit Hunderten Fahrzeugen füllten, beschloss man, sie kurzerhand an das ukrainische Militär zu spenden.

In zwei Monaten seit Inkrafttreten des Gesetzes wurden in Lettland bereits 200 Autos von Personen beschlagnahmt, die erwischt wurden, wie sie betrunken hinter dem Steuer saßen. Reinis Poznaks, der Gründer der Nichtregierungsorganisation "Twitter Convoy", erhielt von der Regierung den Auftrag, die beschlagnahmten Autos in die Ukraine zu bringen. Zwei Dutzend konfiszierte Autos pro Woche hat man ihm versprochen. In einem Tweet schrieb Poznaks: "Man kann mit Letten in den Krieg ziehen. Das beweisen diejenigen, die an der Front kämpfen, und diejenigen, die in der Nachhut kämpfen und alles aufkratzen, was sie für die Front aufkratzen müssen. Bis zum Sieg. Update 800+" Ar Latviešiem var iet karā. To pierāda gan tie, kuri karo tur priekšā, gan tiek, kuri te aizmugurē nepagurstot skrāpēt priekš frontes visu ko vajag. Līdz uzvarai. Update 800+ #StandWithUkraine️pic.twitter.com/vcdus0B6R9 — UkReinis Pozņaks (@poznaks) October 25, 2022 Bereits zuvor sammelte Poznak Geld und gespendete Autos, insgesamt zwei Millionen Euro und 1.200 Autos. Die Idee, die Autos in die Ukraine zu bringen, kam von ihm selbst. Der lettische Finanzminister Arvils Ašeradens, der der Weitergabe der Autos an Poznak zustimmte, sagte: "Wir sind bereit, praktisch alles zu tun, um die Ukrainer zu unterstützen." Mehr zum Thema – Lettisches Gericht verlängert U-Haft für Journalisten Marat Kassem um zwei Monate

